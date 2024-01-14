Seçim gecesi gökyüzünde görüldü, ülke şokta! Tayvan'da yılbaşından beri her gün aynı manzara

Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaştı. Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.