Seçim gecesi gökyüzünde görüldü, ülke şokta! Tayvan'da yılbaşından beri her gün aynı manzara

Bütün ülke seçim heyecanına kilitlenmişken gözler gökyüzüne çevrildi, Çin'e ait yüksek irtifa balonu seçim gecesine damgasını vurdu. Tayvan semalarında yılbaşından bu yana her gün rapor edilen balon uçuşları seçim gecesinde de devam etti.
Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 75 deniz mili (138,9 kilometre) batısında 27 bin fitte tespit edildiği belirtildi.
Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçen balonun, Ada kıyısında Taipei'ye yakın bir hat üzerinde uçtuğu kaydedildi.
Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaştı. Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.
Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözlenmişti.
Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşların, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama faaliyeti olabileceği görüşü dile getirilmişti. Balonların Ada çevresinde varlık göstermesinin, Pekin'in, seçim sürecinde Tayvan halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olabileceği yorumu yapılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını vermişti.