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Seçim pankartıyla gündem olmuştu: "Farkındalık oluşturmak istedim" dedi! O muhtar adayı, aldığı kararı böyle açıkladı

24.03.2024 17:16
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İstanbul İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı ‘Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ yazısıyla gündem olmuştu. Muhtar adayı Akın, "Bütün afişler benzer. Biraz farkındalık oluşturmak istedim. Güzel bir yansıma oldu. İyi bir enerji ve sinerji oluştu. Mizahi yönden çok konuşuldu." dedi. Akın, seçimlere bir hafta kalmışken aldığı kararı da açıkladı.

Yerel seçimde 3 kişinin yarışacağı İçerenköy Mahalle Muhtarlığı’na aday olan Ömer Akın, seçim pankartıyla gündem olmuştu.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Astığı pankartta, 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?’ yazan Akın, seçimlere bir hafta kalmışken adaylıktan çekileceğini ifade etti.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

Ömer Akın konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Biraz şaşkın biraz da mutluyum. Tamamen doğaçlama geldi.

Bütün afişler benzer. Biraz farkındalık oluşturmak istedim.

Güzel bir yansıma oldu. İyi bir enerji ve sinerji oluştu. Mizahi yönden çok konuşuldu.

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seçim Yerel seçim İstanbul içerenköy pankart Seçim 2024
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