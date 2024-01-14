Şehitler sonrası Mustafa Destici muhalefeti hedef aldı! Cemal Enginyurt adeta esti gürledi: 'Be utanmaz adam!'

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. PKK'lı teröristlerce yapılan sızma girişimi sonucu dokuz asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Tüm Türkiye gelen şehit haberlerinin yasını tutarken, siyasi partiler de programlarını tek tek iptal etti.
Gelen şehit haberlerinin ardından yapılan bir paylaşım ise bir anda gündem oldu. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı paylaşımla muhalefet partilerini hedef aldı.
Muhalif partileri tek tek paylaşan Destici "Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Destici'nin muhalefeti terör örgütüyle yan yana getirmesi tartışmalar neden olurken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan Destici'ye çok sert yanıt geldi. Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;
"Süleyman Soylu 2021 yılında 'terörist sayısı 100'ün altına düştü. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' demişti. Sonra Ali Yerlikaya geldi. O da 6 ayda binden fazla terörist öldürdüğünü ifade ediyor. Binlerce de terörist yakaladılar. Bunların içinde Türkiye'de yakalanan Deaş'lılar da var.
Bunların hesabını vermeyenler, veremeyenler; her şehit cenazesinin arkasından hamaset yaparak muhalefete saldırıyor. Mustafa Destici denen adam, nezaketen adam diyorum, paylaştığı bir tweetle bütün muhalefeti terör örgütüyle yan yana getiriyor.
Be utanmaz adam! HÜDA Par taziye mesajı yollamadı, şehitlerimizi anmıyor. HÜDA Par, Gaffar Okkkan'ın katili bir Hizbullahçı'yı belediye başkan adayı yaptı. Mustafa Destici; vicdanın, imanın var mı? HÜDA Par'a tek bir laf söylemeyen bu zihniyet, dönüyor muhalefete sürekli hakaret ediyor."