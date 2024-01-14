Şehitler sonrası Mustafa Destici muhalefeti hedef aldı! Cemal Enginyurt adeta esti gürledi: 'Be utanmaz adam!'

CEMAL ENGİNYURT'TAN DESTİCİ'YE SERT TEPKİ

Destici'nin muhalefeti terör örgütüyle yan yana getirmesi tartışmalar neden olurken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan Destici'ye çok sert yanıt geldi. Sözcü TV'deki canlı yayına katılan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı;

"Süleyman Soylu 2021 yılında 'terörist sayısı 100'ün altına düştü. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' demişti. Sonra Ali Yerlikaya geldi. O da 6 ayda binden fazla terörist öldürdüğünü ifade ediyor. Binlerce de terörist yakaladılar. Bunların içinde Türkiye'de yakalanan Deaş'lılar da var.

