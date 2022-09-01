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Siğil nasıl geçer diye düşünmeyin! Siğilleri geçirmenin çözümü basit

01.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siğil herkeste görülebilen cilt rahatsızlıklarındandır. Oldukça sık görülen siğiller geçmesi için çeşitli yöntemler aranmaktadır. Basit siğiller zamanla kendi kendine de iyileşme gösterebilir. Siğilleri daha hızlı geçirmek isteyenler doktora gitmelidir. Doğal çözümler de siğiller üzerinde etkili sonuçlar vermektedir.

Bulaşıcı olabilen siğiller daha çok çocuklarda ve gençlerde görülmektedir. Toplumda sıklıkla rastlanan siğiller genelde elde, ayakta, yüzde veya genital bölgede görülür. Kişinin bağışıklık sisteminin bozulması,( beslenme bozuklukları, kontrolsüz diyetler, aşırı yorgunluk, stres, düzensiz uyku), bağışıklığı baskılayan hastalık veya ilaç alımı, alerjik kişilerde, çok eşlilerde (genital siğillerde) bulaşma riskini yükseltir. Siğil tedavisi çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Basit siğiller kendi kendine düzelse de birçok siğil geçse bile tekrarlayabilir. Doğal yöntemler ile siğillerin şikayetlerini azaltmanız mümkündür.

SİĞİL NASIL GEÇER?

ÇAY AĞACI YAĞI

ÇAY AĞACI YAĞI
Siğil nasıl geçer evde ne yapmalıyım diyenler için hayat kurtarıcı çay ağacı yağını öneriyoruz. Çay ağacı yağının cilt hücrelerini hızla yenileme ve mikropları temizleme görevi vardır. Eğer vücudunuzda siğili bitkisel yollarla temizlemek isterseniz, siğil olan bölgeye düzenli olarak çay ağacı yağı sürün ve gazlı bezle bir süre kapatın. Düzenli kullanım sonucunda siğilin ufalarak iyileştiğini görebilirsiniz.

ASPİRİN

ASPİRİN
Siğil kaşıntısına ne iyi gelir dediğinizde ufak bir aspirini ezip birkaç damla suyla karıştırmanız yeterli olacaktır. Aspirinli suyu siğil olan dokuya sürün ve gazlı bezle bölgeyi sarın. Her akşam aksatmadan bu yöntemi denerseniz, siğilin oluşturduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Aspirin yöntemi sayesinde, siğillerden kolayca kurtulabilirsiniz.

HİNT YAĞI

HİNT YAĞI
Siğile ne iyi gelir bitkisel ürünler nelerdir dediğiniz anda Hint yağını hazırlayın. Hint yağı, siğil için önerilen etkili doğal çözümlerden biridir. Hint yağı ile siğil olan bölgeye masaj yapmanız önerilir. 1 hafta ile 3 hafta boyunca Hint yağı ile siğilli dokuya masaj yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Hint yağını aktarlardan temin ederek hemen evde siğil tedavisine başlayabilirsiniz.

DİŞ MACUNU

DİŞ MACUNU
Diş macunu, siğilin yarattığı kaşınma hissini çözebilen bir yöntemdir. Her gece uykudan önce kullandığınız diş macununu, siğil olan yüzeye sürün ve yara bandı ile bu bölgeyi kapatın. Diş macunu, siğilin olduğu hücreleri iyileştirecek ve sizi bu cilt rahatsızlığından kurtaracaktır. Ufak boyuttaki siğiller için düzenli kullanım önerilir.

LİMON KABUĞU

LİMON KABUĞU
Siğile ne iyi gelir sorusunun yanıtında C vitamini de yerini alır. C vitaminini ise limon kabuğundan alabilirsiniz. Öncelikle ince bir limon kabuğu soyun ve siğilin yüzeyine limon kabuğunu yerleştirin. Eğer siğil parmaklardaysa limon kabuğuyla sarabilirsiniz. Düz bölgelerde yaşanan siğiller için limon kabuğunun gazlı bezle sarılması önerilir. Her gece taze limon kabuğunu siğile sararak kısa zamanda bu problemi atlatabilirsiniz.
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