Siğil nasıl geçer diye düşünmeyin! Siğilleri geçirmenin çözümü basit

Siğil kaşıntısına ne iyi gelir dediğinizde ufak bir aspirini ezip birkaç damla suyla karıştırmanız yeterli olacaktır. Aspirinli suyu siğil olan dokuya sürün ve gazlı bezle bölgeyi sarın. Her akşam aksatmadan bu yöntemi denerseniz, siğilin oluşturduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Aspirin yöntemi sayesinde, siğillerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Diş macunu, siğilin yarattığı kaşınma hissini çözebilen bir yöntemdir. Her gece uykudan önce kullandığınız diş macununu, siğil olan yüzeye sürün ve yara bandı ile bu bölgeyi kapatın. Diş macunu, siğilin olduğu hücreleri iyileştirecek ve sizi bu cilt rahatsızlığından kurtaracaktır. Ufak boyuttaki siğiller için düzenli kullanım önerilir.

LİMON KABUĞU

Siğile ne iyi gelir sorusunun yanıtında C vitamini de yerini alır. C vitaminini ise limon kabuğundan alabilirsiniz. Öncelikle ince bir limon kabuğu soyun ve siğilin yüzeyine limon kabuğunu yerleştirin. Eğer siğil parmaklardaysa limon kabuğuyla sarabilirsiniz. Düz bölgelerde yaşanan siğiller için limon kabuğunun gazlı bezle sarılması önerilir. Her gece taze limon kabuğunu siğile sararak kısa zamanda bu problemi atlatabilirsiniz.