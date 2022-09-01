Siğil nasıl geçer diye düşünmeyin! Siğilleri geçirmenin çözümü basit

Bulaşıcı olabilen siğiller daha çok çocuklarda ve gençlerde görülmektedir. Toplumda sıklıkla rastlanan siğiller genelde elde, ayakta, yüzde veya genital bölgede görülür. Kişinin bağışıklık sisteminin bozulması,( beslenme bozuklukları, kontrolsüz diyetler, aşırı yorgunluk, stres, düzensiz uyku), bağışıklığı baskılayan hastalık veya ilaç alımı, alerjik kişilerde, çok eşlilerde (genital siğillerde) bulaşma riskini yükseltir. Siğil tedavisi çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Basit siğiller kendi kendine düzelse de birçok siğil geçse bile tekrarlayabilir. Doğal yöntemler ile siğillerin şikayetlerini azaltmanız mümkündür.

SİĞİL NASIL GEÇER?

ÇAY AĞACI YAĞI Siğil nasıl geçer evde ne yapmalıyım diyenler için hayat kurtarıcı çay ağacı yağını öneriyoruz. Çay ağacı yağının cilt hücrelerini hızla yenileme ve mikropları temizleme görevi vardır. Eğer vücudunuzda siğili bitkisel yollarla temizlemek isterseniz, siğil olan bölgeye düzenli olarak çay ağacı yağı sürün ve gazlı bezle bir süre kapatın. Düzenli kullanım sonucunda siğilin ufalarak iyileştiğini görebilirsiniz.

ASPİRİN Siğil kaşıntısına ne iyi gelir dediğinizde ufak bir aspirini ezip birkaç damla suyla karıştırmanız yeterli olacaktır. Aspirinli suyu siğil olan dokuya sürün ve gazlı bezle bölgeyi sarın. Her akşam aksatmadan bu yöntemi denerseniz, siğilin oluşturduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilirsiniz. Aspirin yöntemi sayesinde, siğillerden kolayca kurtulabilirsiniz.

HİNT YAĞI Siğile ne iyi gelir bitkisel ürünler nelerdir dediğiniz anda Hint yağını hazırlayın. Hint yağı, siğil için önerilen etkili doğal çözümlerden biridir. Hint yağı ile siğil olan bölgeye masaj yapmanız önerilir. 1 hafta ile 3 hafta boyunca Hint yağı ile siğilli dokuya masaj yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Hint yağını aktarlardan temin ederek hemen evde siğil tedavisine başlayabilirsiniz.

DİŞ MACUNU Diş macunu, siğilin yarattığı kaşınma hissini çözebilen bir yöntemdir. Her gece uykudan önce kullandığınız diş macununu, siğil olan yüzeye sürün ve yara bandı ile bu bölgeyi kapatın. Diş macunu, siğilin olduğu hücreleri iyileştirecek ve sizi bu cilt rahatsızlığından kurtaracaktır. Ufak boyuttaki siğiller için düzenli kullanım önerilir.