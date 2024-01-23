Sokakta yürüyen kadını kalkan yaptı! İzmir'de silahlı düeollu... İki ateş arasında kaldı! O anlar kamerada

İzmir Bayraklı'daki bir sokakta yaşanan silahlı düeollo, görenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla koşturan bir adam, sokakta yürüyen yaşlı kadını zorla tutarak kendine kalkan yaptı. Arkasından bir başka silahlı adamın gelmesiyle kadın, iki silahlı saldırganın arasında kaldı. Bir süre yaşanan arbede sonrası silahlar ateşlendi. O anlar ise kameraya yansıdı. İşte tüm detaylar...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır