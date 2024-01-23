Sokakta yürüyen kadını kalkan yaptı! İzmir'de silahlı düeollu... İki ateş arasında kaldı! O anlar kamerada

İzmir Bayraklı'daki bir sokakta yaşanan silahlı düeollo, görenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla koşturan bir adam, sokakta yürüyen yaşlı kadını zorla tutarak kendine kalkan yaptı. Arkasından bir başka silahlı adamın gelmesiyle kadın, iki silahlı saldırganın arasında kaldı. Bir süre yaşanan arbede sonrası silahlar ateşlendi. O anlar ise kameraya yansıdı. İşte tüm detaylar...
Korkunç olay dün akşam saat 18.00 sıralarında, Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sokakta tartışma başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar çekildi. Kimliği tespit edilemeyen kişi, B.M.'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabanca polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunurken, hastanedeki tedavisinin ardından B.M., emniyete götürüldü.
Diğer kişinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için de çalışma başlatıldı.
Öte yandan iki kişi arasındaki silahlı düello ve yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, B.M.'nin elindeki tabancayla koştuğu, daha sonra sokakta bulunan bir kadını kalkan olarak kullanarak diğer şüpheli ile birbirlerine tabanca gösterdiği anlar yer aldı.