Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdi

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, "Tam olarak Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni örüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumu'nda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz. Ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler.