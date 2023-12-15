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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazasından yeni fotoğraflar! '12 saniye detayı' gözleri bir kez daha soruşturmaya çevirdi

15.12.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazadan yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraf ve görüntüler üzerine Göçer'in eşi Öznur Göçer ifadeye çağrıldı. İfade sonrası Öznur Göçer açıklama yaptı. Dosyaya giren görüntü tutanağında çarpma anında şüphelinin kullandığı aracın fren lambasının yanmadığı ve 12 saniye sonra durduğu belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un konsolosluk aracıyla arkadan çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer olay anına ait yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini belirtti.

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"GELECEK YENİ KUSUR RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen, "Tam olarak Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni örüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumu'nda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz. Ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler.

Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz" dedi.

"BEKLİYORUM. DEVLETİM BÜYÜKTÜR DİYORUM"

"BEKLİYORUM. DEVLETİM BÜYÜKTÜR DİYORUM"

Öznur Göçer ise , "Davamda devam ediyorum. Şikayetleri zaten devam ettiriyoruz. Bir vaz geçmişliğimiz yok. Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördük" diye konuştu. Göçer, sanığın ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesinin beklendiğinin sorulması üzerine, "Bekliyorum. Devletim büyüktür diyorum" diye cevap verdi.

GÖÇER'İN DÖNÜŞ YAPTIĞI SIRADA SANIĞIN ARACININ FREN LAMBASININ YANDIĞI GÖRÜLDÜ

GÖÇER'İN DÖNÜŞ YAPTIĞI SIRADA SANIĞIN ARACININ FREN LAMBASININ YANDIĞI GÖRÜLDÜ

Dosyaya eklenen görüntü tutanağında olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohmed Hassan Sheıkh Mohamud'ın kullanmış olduğu siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı.

Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi. Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. Şerit çizgisinde seyir halindeyken 4 şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Fatih Somali
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