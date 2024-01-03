HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

03.01.2024 15:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının arşiv bölümünde çıktığı öğrenilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Keşfet

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildi.

Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı. (AA/İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Bayrampaşa İstanbul Bayrampaşa Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'

Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.