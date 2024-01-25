HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika: Fatih Cami saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu! İmam Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklamıştı

Son dakika: Fatih Cami saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu! İmam Kurra Hafız Galip Usta'yı bıçaklamıştı

25.01.2024 13:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Saldırgan hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Son dakika: Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

fdsfsjn

İŞTE SALDIRGAN İÇİN İSTENEN CEZA

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

şkli

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii son dakika saldırı
En Çok Okunan Haberler
SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Murat Kurum İstanbul için projelerini açıkladı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Altın fiyatları için 'saat 14.00' uyarısı

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

Metro kan gölüne dönmüştü! Dikkat çeken taciz iddiası

AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü

AK Partili iki isimle görüştü, 180 derece döndü

Üniversitedeki mescit tartışmasında dikkat çeken gelişme: Kovuldu!

Üniversitedeki mescit tartışmasında dikkat çeken gelişme: Kovuldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.