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  4. SON DAKİKA! İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD büyüklüğünü açıkladı

SON DAKİKA! İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sabah saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar sarsıntıdan dolayı büyük panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Sarsıntı 08.19'da gerçekleşti. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bir iki gün içinde 4 büyüklüğünde bir artçı gelebileceğini belirterek depremlerin 2 hafta sürebileceğini söyledi.

Son dakika: İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Sarsıntı 8.51 km derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada ise, "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. İzmir Valisi Süleyman Erban ve Aydın Valisi Yakup Canbolat, şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

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"İKİ HAFTA SÜREBİLİR"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik bir açıklama geldi. Depremlerin 2 hafta sürebileceğini belirten Ercan bir iki gün içinde de 4 büyüklüğünde deprem olabileceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, "Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok." ifadelerine yer verdi.

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ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Can kaybı yada yıkımın olması mümkün değil. Ancak hasarlı yapılarda küçük hasarlar olabilir. Bu büyüklükteki deprem çok hissedilebilir bir depremdir. Çünkü enerji olarak en az 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip. Dolayısıyla insanlar çok kaygı duymuş olabilir. Bir miktar rahatlamak için sokakta olmalarında fayda olabilir. Ardından büyük bir deprem gelir demek değil bu. Sadece tedirginliklerini atmaları için ev dışında olmakta yarar olabilir. Mevki olarak bakıldığında Kuşadası Körfezi’nde büyük ihtimalle önemli bir deprem olmayabilir." ifadelerini kullandı.

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deprem İzmir
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