Son dakika: Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem! 5.2 ve 4.7'lik sarsıntılar sonrası ilk görüntüler geldi, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi: Malatya'da 3 dakika arayla meydana gelen depremler panik yarattı. AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu. Bu depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İlk deprem yerin 6.99 km altında, ikinci deprem ise 6.36 km derinlikte yaşandığı belirtildi.

SON DAKİKA | MALATYA'DA DEPREM!

Depremlerin etkisiyle Malatya genelinde panik yaşandı. Vatandaşlar sokaklara çıktı.

Kandilli Rasathanesi ise 17.46'da meydana gelen ilk depremin merkez üssünü Adıyaman büyüklüğünü ise 5.3 olarak açıkladı. Saat 17.49'daki ikinci depremin merkez üssü Malatya ve büyüklüğü 4.5 olarak belirtildi.

ADIYAMAN, GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ

Depremler; Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve çevre illerde hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada "Malatya İli Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

AFAD Malatya İl Müdürü yaptığı açıklamada ise "Depremlerin ardından olumsuz bir ihbar gelmedi. Saha taraması devam ediyor." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da bir mesaj yayınladı. Işıkhan, "Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

MALATYA VALİSİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili açıklama yaptı. Yazıcı, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Ağır hasarlı binalardan lütfen uzak durun. Taramamız devam ediyor." dedi.





