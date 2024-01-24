Son dakika | Sarıyer'de polise ateş açıldı, çatışma çıktı! 2'si polis, 5 yaralı var

Son dakika: İstanbul Sarıyer'deki olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

