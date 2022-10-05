SON DEPREMLER 5 EKİM 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! 5 Ekim 2022 Çarşamba

Son depremler listesi 5 Ekim 2022 Çarşamba günü merak edildi. Tekirdağ açıklarında saat 09.41'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiği kaydedilirken İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin açıklamada bulunuldu. Detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında "5 Ekim deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte 5 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.



Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp