SON DEPREMLER 5 EKİM 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! 5 Ekim 2022 Çarşamba

Son depremler listesi 5 Ekim 2022 Çarşamba günü merak edildi. Tekirdağ açıklarında saat 09.41'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiği kaydedilirken İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin açıklamada bulunuldu. Detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında "5 Ekim deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte 5 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
5 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2022.10.05 10:20:34 38.5280 45.0422 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN İlksel
2022.10.05 09:41:30 40.7983 27.5233 9.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.05 08:30:37 38.2792 38.6722 5.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:55:03 38.4795 44.9877 5.0 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 07:43:17 38.1220 22.8437 5.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.05 07:22:08 38.6233 44.4127 27.7 -.- 2.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2022.10.05 07:15:20 38.2730 38.6863 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:02:55 38.2592 38.6547 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 06:27:30 40.5685 34.9473 10.1 -.- 2.1 -.- CORUM İlksel
2022.10.05 06:22:51 38.2240 38.7673 5.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 06:04:34 38.7265 44.4832 26.2 -.- 2.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.05 06:03:02 38.5840 44.8087 5.3 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.05 05:52:21 39.8362 27.9518 5.0 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.10.05 05:11:59 38.6462 45.1972 13.1 -.- 2.1 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 05:05:12 38.4950 45.0265 5.0 -.- 2.7 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 04:53:21 38.5582 45.0598 15.6 -.- 2.4 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 04:48:20 40.3725 28.8495 5.3 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2022.10.05 04:44:31 38.5275 45.1043 5.0 -.- 2.7 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 04:31:30 38.5133 45.0083 5.0 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 04:26:11 38.4798 45.0397 5.0 -.- 2.7 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 04:08:51 38.4925 44.9550 5.0 -.- 2.9 2.9 IRAN İlksel
2022.10.05 04:02:00 40.9952 42.8023 16.3 -.- 1.5 -.- BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 03:59:10 38.5080 45.0705 5.0 -.- 2.4 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 03:56:16 38.5480 44.5830 13.0 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.05 03:45:30 38.6100 45.0355 4.1 -.- 2.0 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 03:42:37 38.3852 44.9003 8.6 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.05 03:37:24 38.5350 45.0210 9.1 -.- 2.1 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 03:26:22 38.6230 44.9493 8.9 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 03:21:29 38.4180 44.9810 5.0 -.- 5.7 5.8 IRAN İlksel
2022.10.05 02:58:29 37.0160 28.3683 20.5 -.- 1.1 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.05 02:54:02 40.2358 28.8893 10.0 -.- 1.5 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel
2022.10.05 02:14:21 37.0642 28.9325 4.3 -.- 2.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.05 02:13:05 38.4820 26.8370 5.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.05 02:03:38 38.1500 37.2790 8.0 -.- 1.3 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.10.05 01:37:42 37.0882 28.4130 19.2 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.05 01:33:24 40.8910 42.8128 9.5 -.- 1.9 -.- MOLLAHASAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 00:37:02 39.9057 39.9468 8.4 -.- 2.0 -.- YAZIKAYA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir.
Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
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