HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son seçim anketine Erbakan damgası! YRP ve TİP'teki yükseliş dikkat çekti, Babacan ve Davutoğlu yüzde 1'i bile aşamadı

Son seçim anketine Erbakan damgası! YRP ve TİP'teki yükseliş dikkat çekti, Babacan ve Davutoğlu yüzde 1'i bile aşamadı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.02.2024 13:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçim anketine Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi (YRP) damga vurdu. Son yapılan 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre Yeniden Refah Partisi'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekerken, Türkiye İşçi Parti'nin (TİP) de oylarını artırdığı görüldü. DEVA ve Gelecek Partisi'nin yüzde 1 barajına yaklaşamadığı ankette ilk iki sırayı AK Parti ve CHP paylaştı. İşte ASAL araştırmanın yerel seçim öncesi yaptığı son anket çalışmasının sonuçları...

Yerel seçimlere geri sayım sürerken, anket sonuçları da bir bir paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, Ocak ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Açıklanan son anket sonuçlarında Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin yükselişi dikkat çekerken; 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP kontenjanından Meclis'e giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin oy oranlarının yüzde 1'in altında kalarak listede yer almadığı görüldü. İşte yerel seçim öncesi son anket sonuçları...

AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

ASAL Araştırma 21-29 Ocak aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. AK Parti'nin açık ara farkla birinci sırada yer aldığı tabloda CHP'nin yüzde 23,2 ile ikinci sırada takip ettiği görüldü.

YRP VE TİP'TEN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Türkiye İşçi Partisi'nin yüzde 2,1 ile dikkat çektiği sıralamada Yeniden Refah Partisi'nin de yüzde 4,8'e ulaşması ankete damga vuran detaylardan biri oldu. Yeniden Refah Partisi 2023 seçimlerinde yüzde 2,90 oy almıştı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU KAYIP!

CHP kontenjanından Meclis'e giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Panti ise yüzde 1 barajına bile yaklaşamadı.

251607-f

İşte son son seçim anketinde partilerin oy oranları;

Youtube

AK Parti: Yüzde 34,8

CHP: Yüzde 23.2

MHP: Yüzde  9,7

DEM Parti: Yüzde 9,4

İYİ Parti: Yüzde 8,5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Yerel seçim Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Yeniden Refah Partisi TİP Türkiye İşçi Partisi Fatih Erbakan
En Çok Okunan Haberler
Dominik'i apar topar terk etmişti! Olay paylaşım

Dominik'i apar topar terk etmişti! Olay paylaşım

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Bir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldi

Bir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldi

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.