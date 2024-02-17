Son seçim anketine Erbakan damgası! YRP ve TİP'teki yükseliş dikkat çekti, Babacan ve Davutoğlu yüzde 1'i bile aşamadı

Yerel seçimlere geri sayım sürerken, anket sonuçları da bir bir paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, Ocak ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Açıklanan son anket sonuçlarında Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin yükselişi dikkat çekerken; 14 Mayıs'taki seçimlerde CHP kontenjanından Meclis'e giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin oy oranlarının yüzde 1'in altında kalarak listede yer almadığı görüldü. İşte yerel seçim öncesi son anket sonuçları...

AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

ASAL Araştırma 21-29 Ocak aralığında 2 bin kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. AK Parti'nin açık ara farkla birinci sırada yer aldığı tabloda CHP'nin yüzde 23,2 ile ikinci sırada takip ettiği görüldü.

YRP VE TİP'TEN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Türkiye İşçi Partisi'nin yüzde 2,1 ile dikkat çektiği sıralamada Yeniden Refah Partisi'nin de yüzde 4,8'e ulaşması ankete damga vuran detaylardan biri oldu. Yeniden Refah Partisi 2023 seçimlerinde yüzde 2,90 oy almıştı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU KAYIP!

CHP kontenjanından Meclis'e giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Panti ise yüzde 1 barajına bile yaklaşamadı.

İşte son son seçim anketinde partilerin oy oranları;



