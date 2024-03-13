SONAR Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! CHP'nin o adayına dikkat çekti: 'Her kesimden oy alıyor'

Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Kamuoyu firmaları tarafından yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. 14 Mayıs seçimlerini bilen Sonar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Bolu'da açık ara Tanju Özcan'ın önde olduğunu ifade ederek her kesimden oy aldığını ifade etti. Bayrakçı "Muğla başa baş olan bir il değildi ancak ona rağmen oyların başa baş gelmesine çok şaşırdım" dedi.
İşte Bayrakçı'nın açıklamasından satır başları:
Aydın'da Çerçioğlu yüzde 50,9 gibi bir oranla önde. Burada DEM Parti 6,6 gibi bir oy oranına sahip. Aydın'da DEM ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Çerçioğlu'na veriyor. Aydın'da Çerçioğlu radikal sol ile başkanlık yapmıyor. Oy verenlerin birçoğu milliyetçi.
Bolu'yu büyükşehirlerin arasına aldım çünkü CHP'nin burada yüzde 23. Tanju Özcan 56,2. Bolu şehir olarak milliyetçi ve muhafazakar. Her kesimden alıyor Tanju Özcan. Zafer Partisi seçmeni muhtelemen destek vermiş olabilir. İYİ Parti seçmeni de muhtelemen yine Tanju Özcan'ı tercih ediyor. 7,8 şehirde böyle gücü olan belediye başkanları için sordurduk soruları. Partiden bağımsız da yine seçimi alıyor Tanju Özcan.
Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak. Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor. Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. 6. sıralara oturmuş durumda.
Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.
Manisa'da MHP adayı Cengiz Ergün, 48,2. Manisa milliyetçi oyların en kuvvetli olduğu şehirlerden bir tanesi. 6 ildir İYİ Parti 3. parti durumunda. Dikkat çeken bir durum. Oy toplamında Türkiye'de totalde AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti gelecek 3. sırada.