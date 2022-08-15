Sosyal medya onu konuşuyor: Yollar göle dönünce yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! "İlk kez böyle bir şey gördüm" Şortunu giydi ve...

Uzun süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağışla ilgili uyarılar yapılıyordu. İstanbul'da etkili olan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağışın ardından yollar da adeta göle döndü. Hayatı felç eden yağışta çok sayıda olumsuz durum yaşanırken İstanbul'da selden ilginç görüntüler de geldi. Şortunu giyip suda yüzen bir genç ile göle dönen caddede balık tutmaya çalışan bir vatandaş herkeste büyük şaşkınlık yarattı. İşte İstanbul'dan ilginç sel manzaraları ile ilgili detaylar...

"ÇOCUK RESMEN ATLADI VE YÜZMEYE BAŞLADI, İNANAMADIM"

Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, ben de şaşırdım. Bende o anları görünce kaydettim. Ben de sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane’nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş” dedi. (İHA)