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Sosyal medya onu konuşuyor: Yollar göle dönünce yaptığı herkesi şaşkına çevirdi! "İlk kez böyle bir şey gördüm" Şortunu giydi ve...

15.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ilginç görüntülere de sahne oldu. Kağıthane’de yoğun yağışla caddeler adeta göle döndü. Caddede aracıyla sular altında mahsur kalan bir gencin yaptığı görenleri şaşkına çevirdi. Genç, bir anda şortunu giyip suda yüzdü. Herkesi şaşkına döndüren olay kameralar tarafından anbean kaydedilirken bir başka kişinin ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttuğu görüldü.

Uzun süredir Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağışla ilgili uyarılar yapılıyordu. İstanbul'da etkili olan ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak yağışın ardından yollar da adeta göle döndü. Hayatı felç eden yağışta çok sayıda olumsuz durum yaşanırken İstanbul'da selden ilginç görüntüler de geldi. Şortunu giyip suda yüzen bir genç ile göle dönen caddede balık tutmaya çalışan bir vatandaş herkeste büyük şaşkınlık yarattı. İşte İstanbul'dan ilginç sel manzaraları ile ilgili detaylar...

İŞTE İSTANBUL'DAN İLGİNÇ SEL MANZARALARI

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde otomobiliyle seyreden bir genç aracı bozulunca yolda mahsur kaldı.
Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı.
Görenlerin şaşkına döndüğü olayda Sedat Demirhan isimli bir vatandaş ise o anlar cep telefonuyla görüntüledi.
Bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"ÇOCUK RESMEN ATLADI VE YÜZMEYE BAŞLADI, İNANAMADIM"

"ÇOCUK RESMEN ATLADI VE YÜZMEYE BAŞLADI, İNANAMADIM"
Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, ben de şaşırdım. Bende o anları görünce kaydettim. Ben de sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Kağıthane’nin durumu bayağı kötüydü, her yeri sel götürmüş. Belediye ekipleri gelip müdahale etmiş” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur İstanbul
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