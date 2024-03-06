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Stres transferine dikkat çekti 'Kuzeye doğru...' Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak'tan o bölge için deprem uyarısı

06.03.2024 17:11
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı’nda görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, 1-7 Mart Deprem Haftası’na yönelik açıklamalarda bulundu.

Yaşanılan depremlerinin ardından Sivas’ın güneyindeki sismik hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Kavak, Altanyayla ve Divriği arasındaki Deliler fayının deprem üretebileceğini belirtti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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PROF. DR. KAAN ŞEVKİ KAVAK: "DELİLER FAYI DEPREM ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Kavak, “Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra güneyden başlayarak bir stres transferinin Gürün’den başlayarak kuzeye doğru etkin olduğunu söyleyebiliriz. Sivas il sınırlarını etkileyen diri faylardan ilki Koyulhisar, Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçelerinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’dur. Ancak bu bölgede şimdilik sismik bir etkinliği yoktur." dedi.

Kavak, "Bu zonu etkileyebilecek 7 üzerindeki bir depremin Erzincan-Bingöl arasındaki Yedisu ve civarındaki sismik boşlukta olabileceği ifade edilmektedir. Diğer önemli bir diri fayımız ise Altınyayla civarından geçerek güneybatıda Kayseri’ye, doğuda Tecer’e kadar uzanan Deliler Fayı’dır." dedi.

Devamında Kavak, "Deliler Fayı’nın, Tecer Fayı ile birleşerek Divriği’ye doğru giden ayrı bir fay zonunun da deprem üretebileceğini söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

GÜRÜN'E DİKKAT ÇEKTİ

GÜRÜN'E DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Kavak, depremin yıkım etkisi yaptığı 11 il dışında afet kapsamına alınan tek ilçe olan ve yıkımlar yaşanan Sivas’ın Gürün ilçesi için ayrı bir değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Kavak, “Burada en önemli konulardan birisi Kahramanmaraş depremlerinden sonra özellikle Gürün civarında birikmeye başlayan stres transferidir. Gürün ve civarı etkileyebilecek diri faylar Sarız, Ayvalı, Gürün ve Beyyurdu Fayı olarak söylenebilir. 6 Şubat’taki ikinci deprem sonrasındaki stres transferi özellikle Beyyurdu fayından başlamak üzere kuzeye doğru bölgede önemli bir stres birikimine yol açabileceği yapılan çalışmalarda görülmektedir.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Sivas
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