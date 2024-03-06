Stres transferine dikkat çekti 'Kuzeye doğru...' Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak'tan o bölge için deprem uyarısı

Kavak, "Bu zonu etkileyebilecek 7 üzerindeki bir depremin Erzincan-Bingöl arasındaki Yedisu ve civarındaki sismik boşlukta olabileceği ifade edilmektedir. Diğer önemli bir diri fayımız ise Altınyayla civarından geçerek güneybatıda Kayseri’ye, doğuda Tecer’e kadar uzanan Deliler Fayı’dır." dedi.