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Sünnet, nişan ve kına yapılıyor mu? Sünnet, nişan ve kına yapmak yasak mı?

28.06.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına ilişkin kuralları kapsayan beklenen genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Haziran ayı vaka sayıları göz önünde bulundurulmuş ve Kabine Toplantısı'nda buna göre kararlar verilmişti. Temmuz ayında uygulanacak kurallar genelge ile kamuoyuna paylaşıldı. Peki Sünnet, nişan ve kına yapılıyor mu? Sünnet, nişan ve kına yapmak yasak mı? İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan temmuz ayına ilişkin genelge ile vatandaşların aklındaki birçok soru işareti yanıt buldu. "Sünnet, nişan ve kına yapılıyor mu?" , "Sünnet, nişan ve kına yapmak yasak mı?" soruları 1 Temmuz sonrası için merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Sünnet, nişan ve kına yapmak serbest mi?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan bilgilere göre sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklerin 1 Temmuz sonrası için serbest olacağı öğrenildi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan kurallara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması şartıyla sendikalar, STK’lar, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın belirtildiği gibi devam edeceği paylaşıldı.

NİKAH VE DÜĞÜN

NİKAH VE DÜĞÜN
Nikah ve düğünlerde yeme içme hizmetinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacak. Müzik yayını 24.00'a kadar yapılacak.
Düğün ve nikahlarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymak şartıyla horon, halay, oyun ya da dans gösterileri yapılabilecek.
Nikah ve düğün merasimlerinde kapalı yerler için (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlaması yapılmayacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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