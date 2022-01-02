Taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu! "33 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaştım"

İstanbul'da taksicilerin taksimetre güncelleme bekleyişi bugün de sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltilmesinin ardından taksiciler taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Dün başlayan ve bugün de devam eden bekleyiş sonucunda kilometrelerce kuyruk oluştu. 12 saattir bekleyen taksiciler duruma isyan ederek uzun bekleyiş sürelerinin kısaltılması için bir çözüm bulunması yönünde çağrıda bulundu.

12 SAATTİR SIRANIN KENDİSİNE GELMESİNİ BEKLİYOR

12 saattir sıranın kendisine gelmesini bekleyen taksici Berk Odabaş, "3 ay önce dairemi 400 bin liraya satarak bu işe başladım. Geçen sene 150 bin lira olan taksiyi ben 400 bin liraya aldım. Şu anda bin 250 lira ayar için para veriyoruz. 19 bin taksi var ve 23 milyon para yapıyor. Bunun karşılığında verilen hizmetin bu olmaması lazım. 12 saattir bekliyorum hala önümde 100 araç var. biz burada aç susuz bekliyoruz. Geceyi burada geçirdik" dedi.

Taksici Selahattin Saruhan ise 33 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını, buna bir çözüm getirilmesi gerektiğini kaydederek şunları ifade etti:

"10 saattir bekliyoruz. Bu kadar rezalet bir şey görmedim. Taksicileri insan yerine koymuyorlar. Bu zulmü neden yapıyorlar. Uykusuz, aç, susuz, perişan bir halde bekliyorum.

Kimse burada neden bekliyorsun, bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Anca para istesinler. Bin 250 lira parayı 2 dakikalık bir işlem için istiyorlar. 2 dakika için 10 saattir bekliyorum."