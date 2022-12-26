Takvimler değişmeden harekete geçin! 2023 için bunları bilmeniz gerek

Her çıkan teknoloji hakkında bir şeyler öğrenmek gerekiyor. En azından ne anlama geldiğini bilmek bir avantaj olarak görülüyor. Fakat günümüzde teknoloji o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki insan hangi yeni teknolojik terim hakkında bilgi edineceğini şaşırabiliyor. Her yeni yıl ise yeni teknolojik terimleri getiriyor. 2022'ye daha çok sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, katlanabilir ürünler, metaverse ve tıbbi teknolojiler damgasını vurdu. 2023 ise yeni teknolojileri, yeni terimleri hayatımıza kazandıracak. Ancak henüz takvim değişmeden öğrenebileceğiniz, 2023 için bilmeniz gereken önemli bazı teknolojik terimler var.
Mashable'dan Alex Perry'nin haberine göre, takvim değişmeden önce öğrenmeniz gereken teknik terimler şöyle sıralandı;
Birincisi, genellikle XR olarak kısaltılan genişletilmiş gerçekliktir. Bu yeni bir terim değil, ancak Meta gibi şirketler metaverse vizyonlarını hayatımıza soktukça, muhtemelen ileride sık duyacağınız bir terim olacak.
XR, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve aradaki her şey için bir şemsiye terimdir. Bildiğiniz gibi VR, Meta Quest 2 gibi bir başlık taktığınızda ve tamamen sanal dünyalarda ortaya çıkıyor. AR ise, bir Snap filtresi gibi sanal nesnelerin dijital olarak gerçek dünyaya yerleştirilmesini içeriyor. İkisi bir araya geldiğinde, buna XR şemsiyesi altına da giren karma gerçeklik diyoruz.
İddialara göre Apple, 2023'te kendi başlığını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu da XR'ı 2023'te daha çok duyacağımız anlamına gelebilir.
Bir avatar, kendinizin dijital bir temsilidir. Bir video oyununda, metaverse'te veya başka herhangi bir yerde olabilir. Size benzeyebilir veya başka bir görünüme sahip olabilir. Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformları da avatar desteği kazandı. Bu, 2023'te avatar konusunda ilerlemeler yaşanabileceğinin habercisi olabilir. Henüz kendi avatarınızı oluşturmadıysanız, muhtemelen bir noktada oluşturmak zorunda kalacaksınız.
Basitçe ifade etmek gerekirse, 2022'de çıkan özel bir tür yapay zeka metin-görüntü üretimidir. DALL-E gibi rakiplerin aksine, stable diffusion doğrudan bilgisayarınızın GPU'sunda çalışabilir ve arkasındaki kod açık kaynaklıdır.
Vikipedi'ye eklenen bilgilere göre ise stable diffusion, 2022'de piyasaya sürülen bir derin öğrenme altyapılı bir metinden görüntüye modeldir. Öncelikle metin açıklamalarına bağlı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için kullanılır, ancak görüntün içeriğini değiştirmek ya da dışına genişletmek gibi diğer görevlerde de uygulanabilir.
Yapay zeka (ya da AI), açıkçası onlarca yıllık bir terim. Muhtemelen de ne anlama geldiği hakkında bir fikriniz vardır. Bununla birlikte, makineler tarafından gösterilen zeka olan AI'nin 2023'te çokça gündeme gelmesi bekleniyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu.
Bu konu daha çok akıllı ev ürünlerine ilgi duyan kullanıcıları yakından ilgilendirse de, ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemli. Google, Amazon ve Apple gibi firmalar kendi akıllı ev ürünlerini üretiyorlar. Akıllı ev ürünleri için yeni bir standart olan ve 18 Aralık 2019'da duyurulan Matter ise farklı satıcılar arasındaki parçalanmayı azaltmayı ve farklı sağlayıcıların akıllı ev cihazları ile nesnelerin interneti (IoT) platformları arasında birlikte çalışabilirliğini sağlamayı hedefliyor.