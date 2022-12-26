Takvimler değişmeden harekete geçin! 2023 için bunları bilmeniz gerek

1) GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK (XR)

Birincisi, genellikle XR olarak kısaltılan genişletilmiş gerçekliktir. Bu yeni bir terim değil, ancak Meta gibi şirketler metaverse vizyonlarını hayatımıza soktukça, muhtemelen ileride sık duyacağınız bir terim olacak.

XR, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve aradaki her şey için bir şemsiye terimdir. Bildiğiniz gibi VR, Meta Quest 2 gibi bir başlık taktığınızda ve tamamen sanal dünyalarda ortaya çıkıyor. AR ise, bir Snap filtresi gibi sanal nesnelerin dijital olarak gerçek dünyaya yerleştirilmesini içeriyor. İkisi bir araya geldiğinde, buna XR şemsiyesi altına da giren karma gerçeklik diyoruz.

İddialara göre Apple, 2023'te kendi başlığını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bu da XR'ı 2023'te daha çok duyacağımız anlamına gelebilir.

