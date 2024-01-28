Tarihi surlarda ölümüne selfie! 1 haftada 2 kişi hastanelik oldu, manzara değişmedi

ÖMÜR SÜREN SAKATLIKLAR, TRAMVALAR

Yüksekten düşmenin ömür boyu sakat kalma gibi durumlar da oluşturabileceğine dikkati çeken Dr. Yükselmiş, "Surlar veya inşaat alanları gibi yüksek yerlerden düşmeler sonucunda ne yazık ki geri dönülemez sakatlıklar, ölümle neticelenen sıkıntılar görüyoruz. Benim özellikle çalışan insanlara tavsiyem tabii ki iş güvenliği kurallarına uymaları ama sadece sosyal medya paylaşımı ya da bir aksiyon için, bir manzara fotoğrafı çekmek için böyle sıkıntıya girecek olan genç kardeşlerime tavsiyem; önlem almaları ya da bunu yapmamaları ve ertelememeleridir. Özellikle bu konu ile ilgili olarak sorumluluğu olan yöneticilerin de belki surlar gibi bölgelerde ya da daha metruk manzara çekilebilecek yerlerde gerekli önlemleri almasıdır. Yüksekten düşme travması olduktan sonra bizim yapacağımız tedavi modeliteleri ne yazık ki bir yere kadar sonuç verebiliyor. Ömür boyu sürebilecek sakatlıklar, organ yaralanmasına ya da basit faktörlerden kafa travması gibi felçlik durumlara sebebiyet verebilmektedir" dedi.

DHA