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  4. Tarihi surlarda ölümüne selfie! 1 haftada 2 kişi hastanelik oldu, manzara değişmedi

Tarihi surlarda ölümüne selfie! 1 haftada 2 kişi hastanelik oldu, manzara değişmedi

28.01.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da 1 haftada 2 kişi, selfie (özçekim) yaparken tarihi surlardan düşerek yaralandı. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, özçekim için halen surlara çıkmaya devam ediliyor. Dağkapı Devlet Hastanesi'nden Uzman Dr. Özkan Yükselmiş, "Sur gibi yüksek manzara çekimlerinde ne yazık ki genç hastaların kayarak yüksekten düştüklerini görebiliyoruz. Bir fotoğraf veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak done uğruna böyle bir sıkıntıya girmek çok üzücü " dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen, genişliği 3 metre olan tarihi surlara çıkanların 'selfie' tutkusu sürüyor. Tehlikeli olduğu için çıkılması yasaklanan tarihi surlarda, hafta içerisinde 2 kişi, düşerek yaralandı. 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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SELFİE UĞRUNA ÖLÜMÜN KIYISINDA GEZİYORLAR

Dağkapı Devlet Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş, yüksekten düşmenin büyük bir travmaya neden olabileceğini belirterek, "Aynı zamanda bir ölüm sebebidir. Daha önce inşaat veya elektrik direklerinde çalışan işçiler gibi hasta bir portföyüne sahipken; bu dönemde ne yazık ki selfie çekmek ya da aksiyon yaşamak uğruna yapılanlardan dolayı bu travmayı görüyoruz. Yüksekten düşme sonucu kafa travmaları ve kemik kırıkları olabilir. Ciddi anlamda omurilik yaralanmaları da olur" dedi.

Dr. Yükselmiş, "Sur gibi yüksek manzara çekimlerinde ne yazık ki genç hastaların kayarak yüksekten düştüklerini görebiliyoruz. Bir fotoğraf veya sosyal medya üzerinden paylaşılacak done uğruna böyle bir sıkıntıya girmek çok üzücü. Yakın zamanda da ilimizde örneklerini gördük. Halen de devamını görüyoruz. Özellikle yağışlı havalarda Diyarbakır surlarına çıkan ve selfie yapmak isteyenlerin kayıp, düşerek yaralandığını görüyoruz" diye konuştu.

ÖMÜR SÜREN SAKATLIKLAR, TRAMVALAR

ÖMÜR SÜREN SAKATLIKLAR, TRAMVALAR

Yüksekten düşmenin ömür boyu sakat kalma gibi durumlar da oluşturabileceğine dikkati çeken Dr. Yükselmiş, "Surlar veya inşaat alanları gibi yüksek yerlerden düşmeler sonucunda ne yazık ki geri dönülemez sakatlıklar, ölümle neticelenen sıkıntılar görüyoruz. Benim özellikle çalışan insanlara tavsiyem tabii ki iş güvenliği kurallarına uymaları ama sadece sosyal medya paylaşımı ya da bir aksiyon için, bir manzara fotoğrafı çekmek için böyle sıkıntıya girecek olan genç kardeşlerime tavsiyem; önlem almaları ya da bunu yapmamaları ve ertelememeleridir. Özellikle bu konu ile ilgili olarak sorumluluğu olan yöneticilerin de belki surlar gibi bölgelerde ya da daha metruk manzara çekilebilecek yerlerde gerekli önlemleri almasıdır. Yüksekten düşme travması olduktan sonra bizim yapacağımız tedavi modeliteleri ne yazık ki bir yere kadar sonuç verebiliyor. Ömür boyu sürebilecek sakatlıklar, organ yaralanmasına ya da basit faktörlerden kafa travması gibi felçlik durumlara sebebiyet verebilmektedir" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır selfie sur
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