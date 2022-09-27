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Tespiti çok zor olabiliyor! Çocuklarda görülen kalp hastalıkları belirtileri önem taşıyor

27.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıkları en tehlikeli hastalıklardan görülüyor. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda görülen kalp hastalıkları büyük risk taşıyor. Ebeveynlerin çocuklarında görülen değişimlerin farkında olup doktora gitmesi kalp hastalıkları için büyük önem taşıyor. Çocuklardaki kalp hastalıklarının en çok görülen belirtilere karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Kalp hastalıkları sonradan gelişebileceği gibi doğuştan da gelebiliyor. Kalp hastalığına neden olan birçok etken bulunuyor. Genetik faktörler kalp hastalığına neden olan etkenlerin başına geliyor. Pediatrik kardiyoloji direktörü Dr. Sharon E. O'Brien, ebeveynleri çocuklarda görülen kalp hastalıkları hakkında uyarıyor. Aşağıda yer alan belirtiler geçmeden devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

AŞIRI TERLEME

AŞIRI TERLEME
Çocuğunuzun hava durumu ne olursa olsun çok terlediğini fark ederseniz, bu kalp sorunu için bir uyarı işareti olabilir. Dr. Achiau Ludormirsky , bu durumun özellikle yenidoğanlarda önemli olduğunu belirtiyor. “Her iki veya üç saatte bir kıyafetlerini değiştirmeniz gereken aşırı terleme varsa, bu endişelenecek bir şeydir” dedi.

AZ KİLO ALIMI

AZ KİLO ALIMI
Ludormirsky, özellikle yemeye başladıktan kısa bir süre sonra memede, biberonda uyuyakaldıklarında ve ihtiyaç duydukları kaloriyi almalarını engellediğinde, yetersiz beslenme nedeniyle yavaş kilo almanın da bir soruna işaret edebileceğini de sözlerine ekledi. "Ayrıca, klinik olarak takipte - yüksek solunum hızı olarak adlandırılan, yemek yedikten sonra bebeğin uzun süre nefes aldığını ve şiştiğini fark edebilirsiniz" dedi . Tüm bu semptomlar, hızlı bir kalp atış hızı (taşikardi olarak bilinir) ile birlikte, çocuğunuzun intrakardiyak şantı olduğu anlamına gelebilir.

GÖRÜLEN RENK DEĞİŞİMLERİ

GÖRÜLEN RENK DEĞİŞİMLERİ
Ludormirsky, "Yenidoğan bebeğiniz doğumdan sonra izlenecek olsa da, eve gittiğinizde dudaklarının veya ekstremitelerinin mavi olduğunu fark ederseniz, bu, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olan siyanotik kalp hastalığı olabilir ve bir çocuk doktoruna bildirilmelidir" dedi.

GÖĞÜS AĞRISI

GÖĞÜS AĞRISI
Konu kalplerine geldiğinde yetişkinler için uyarı çanları çalan göğüs ağrısı için çocuklar da şikayet etmeye başladığında da endişe verici olabilir. Bununla birlikte, çocukların bu acıyı yetişkinlerden farklı şekilde ifade edebileceğini unutmayın. O'Brien, "Küçük çocuklar için neler olup bittiğini ayırt etmek zor olabilir" dedi. "Kalp atış hızının, uyumak ve koşmak gibi yaptığımız şeye bağlı olarak değişmesi normaldir, ancak bazen kalp atışları gerekmediğinde anormal derecede hızlı olabilir."

ÇABUK YORULMA VE BAYILMA

ÇABUK YORULMA VE BAYILMA
Egzersiz intoleransı, arkadaşlarına ayak uyduramama ve sürekli yorgun olma (yani her zaman taşınması gereken bir çocuk) gibi diğer semptomlarla birlikte gerçek ağrı veya çarpıntı olabilecek göğüs “ağrısına” dikkat edin. O'Brien, "Çocuğunuz bayılma yaşadıysa, bu hemen değerlendirilmesi gereken büyük bir kırmızı bayraktır" dedi.
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