Tespiti çok zor olabiliyor! Çocuklarda görülen kalp hastalıkları belirtileri önem taşıyor

Kalp hastalıkları sonradan gelişebileceği gibi doğuştan da gelebiliyor. Kalp hastalığına neden olan birçok etken bulunuyor. Genetik faktörler kalp hastalığına neden olan etkenlerin başına geliyor. Pediatrik kardiyoloji direktörü Dr. Sharon E. O'Brien, ebeveynleri çocuklarda görülen kalp hastalıkları hakkında uyarıyor. Aşağıda yer alan belirtiler geçmeden devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARI BELİRTİLERİ

AŞIRI TERLEME Çocuğunuzun hava durumu ne olursa olsun çok terlediğini fark ederseniz, bu kalp sorunu için bir uyarı işareti olabilir. Dr. Achiau Ludormirsky , bu durumun özellikle yenidoğanlarda önemli olduğunu belirtiyor. “Her iki veya üç saatte bir kıyafetlerini değiştirmeniz gereken aşırı terleme varsa, bu endişelenecek bir şeydir” dedi.

AZ KİLO ALIMI Ludormirsky, özellikle yemeye başladıktan kısa bir süre sonra memede, biberonda uyuyakaldıklarında ve ihtiyaç duydukları kaloriyi almalarını engellediğinde, yetersiz beslenme nedeniyle yavaş kilo almanın da bir soruna işaret edebileceğini de sözlerine ekledi. "Ayrıca, klinik olarak takipte - yüksek solunum hızı olarak adlandırılan, yemek yedikten sonra bebeğin uzun süre nefes aldığını ve şiştiğini fark edebilirsiniz" dedi . Tüm bu semptomlar, hızlı bir kalp atış hızı (taşikardi olarak bilinir) ile birlikte, çocuğunuzun intrakardiyak şantı olduğu anlamına gelebilir.

GÖRÜLEN RENK DEĞİŞİMLERİ Ludormirsky, "Yenidoğan bebeğiniz doğumdan sonra izlenecek olsa da, eve gittiğinizde dudaklarının veya ekstremitelerinin mavi olduğunu fark ederseniz, bu, kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olan siyanotik kalp hastalığı olabilir ve bir çocuk doktoruna bildirilmelidir" dedi.

GÖĞÜS AĞRISI Konu kalplerine geldiğinde yetişkinler için uyarı çanları çalan göğüs ağrısı için çocuklar da şikayet etmeye başladığında da endişe verici olabilir. Bununla birlikte, çocukların bu acıyı yetişkinlerden farklı şekilde ifade edebileceğini unutmayın. O'Brien, "Küçük çocuklar için neler olup bittiğini ayırt etmek zor olabilir" dedi. "Kalp atış hızının, uyumak ve koşmak gibi yaptığımız şeye bağlı olarak değişmesi normaldir, ancak bazen kalp atışları gerekmediğinde anormal derecede hızlı olabilir."