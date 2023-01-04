Tüm stresi alıp götürecek bitkiler! Evin içerisinde bulunması yeterli

İster istemez yaşanan stresler tüm enerjimizi götürebiliyor. Stresten kurtulmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Stresi azaltmanın yolunun meditasyondan geçtiği biliniyor. Ancak eve alınan ufak bitkilerin de stresi azaltma konusunda etkili olduğu tespit edildi. Eve alınan bir sade ev bitkisi, kas gerginliğini ve artan kalp aktivitesini azaltabilir. Olumlu Bak, sizi sakinleştirmeye yardımcı olabilecek 8 bitkiyi buldu.

STRESTEN UZAKLAŞTIRACAK BİTKİLER

LAVANTA Lavanta harika kokusu ve güzel mor rengiyle bilinir. Bu bitkinin evinizde olması ruh halinizi iyileştirebilir ve ayrıca daha kolay uyumanıza yardımcı olabilir. Kokusu, sizi geceleri uyanık tutan stresi azaltmaya yardımcı olacak yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

YILAN BİTKİSİ Evlerimiz ruh halimizi, uykumuzu ve enerjimizi olumsuz yönde etkileyen zehirli kirleticilerle dolu. Bu kirleticileri emmeye ve iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olduğu için yılan bitkisinin işe yaradığı yer burasıdır. Ayrıca bakımı çok fazla zaman ve çaba gerektirmez, bu nedenle onu canlı tutma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI Bu bitkinin en olumlu yanı , hava yoluyla bulaşan hastalıkları uzak tutması ve dolayısıyla alerjilere yardımcı olmasıdır. Ayrıca baş ağrılarını ve stresi azaltır, uykunuzu eskisinden çok daha kolay hale getirir. Ek olarak, astımınız varsa, bulunduğu atmosferi sakinleştirme eğiliminde olduğundan olumlu bir değişiklik fark edebilirsiniz.

FESLEĞEN Pek çok insan, yemek pişirmek için kullanmak üzere tüm yıl boyunca mutfağının yakınında bir yerde bir fesleğen bitkisi bulundurur. Bununla birlikte, kaygınıza yardımcı olacak harika anti-stres özelliklerine sahip olduğundan, bunun tek kullanımı bu değildir . Ayrıca, bir adaptojen olarak, ruh halinizi daha da iyileştiren ve stres seviyenizi azaltan zihinsel netliğinizi artırabileceği söylenir.