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  4. Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı! Koltuğuna veda etmeye hazırlanırken CHP'ye sert yüklendi

Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı! Koltuğuna veda etmeye hazırlanırken CHP'ye sert yüklendi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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CHP'nin dün akşam 31 Mart için en kritik kararlarından birini vermesi sonrası gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çevrilmişti. Soyer beklenen açıklamayı yaptı, partisine sert çıktı. Kararın açıklanmasıyla ilgili süreçteki '5 dakika' detayına dikkat çeken Soyer, "En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" diyerek CHP'yi eleştirdi.

CHP liderliği için Özgür Özel'in karşısında yarışan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alıp 'değişim' taraftarlarının karşısında yer alan Tunç Soyer, 31 Mart için yeniden aday gösterilmedi. Dün CHP'nin uzun süren MYK ve PM toplantılarının ardından karar verilen isim Cemil Tugay oldu. Soyer, Tugay'ı tebrik edip başarılar dilerken kararın kendisine geç bildirildiğini savunarak sert konuştu.

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"VİCDANIM RAHAT"

"VİCDANIM RAHAT"

Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada tepkisini dile getirirken aday belirleme sürecini şöyle değerlendirdi: Sevgili İzmirliler, önce Seferihisar’da sonra da İzmir’de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye’ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat.

PARTİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ: "EN HAFİF DEYİMLE SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

PARTİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ: "EN HAFİF DEYİMLE SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

"ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ ADİL DEĞİL"

"ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ ADİL DEĞİL"

Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır.

"SADECE SİYASİ ÖDÜLLENDİRME CEZALANDIRMA YOLUNA GİDİLDİ"

"SADECE SİYASİ ÖDÜLLENDİRME CEZALANDIRMA YOLUNA GİDİLDİ"

Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.

Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır. Bütün bu eleştirilerden bağımsız olarak, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir CHP
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