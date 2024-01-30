Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı! Koltuğuna veda etmeye hazırlanırken CHP'ye sert yüklendi

"SADECE SİYASİ ÖDÜLLENDİRME CEZALANDIRMA YOLUNA GİDİLDİ"

Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.