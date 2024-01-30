CHP'de tartışmanın adı İzmir! Cemil Tugay kararı sonrası Özgür Özel'den ilk yorum: 22 saat boyunca...

31 Mart'taki en heyecanlı atmosferlerden biri kuşkusuz İzmir'de yaşanacak. İYİ Parti'nin CHP'ye rakip çıkarma kararı sonrası AK Parti de adayını Hamza Dağ olarak belirlemişti. CHP, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Tunç Soyer'le devam etmeyip yerine Cemil Tugay'ı aday gösterme kararı aldı. Özgür Özel'den merakla beklenen ilk açıklama gecikmedi.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı alan CHP'nin İzmir adayları da dünkü MYK ve PM toplantılarının ardından netleşti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları arasında eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökce de vardı.
Saat 16.30'da başlayıp 3 saat süren MYK toplantısının ardından Parti Meclisi toplandı ve CHP'nin İzmir adayları kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olarak belirlenen isim Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı kurultay sürecinde Özel'i desteklediği konuşulan Tugay'ın adaylaşmasının ardından Özel'in açıklamasını Halk TV'de İsmail Küçükkaya aktardı. Özel'in açıklamarı şöyle oldu:
İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adayların yaş ortalaması 62'ydi 46'ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum. Karşıyaka'ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk.