CHP'de tartışmanın adı İzmir! Cemil Tugay kararı sonrası Özgür Özel'den ilk yorum: 22 saat boyunca...

İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adayların yaş ortalaması 62'ydi 46'ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum. Karşıyaka'ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk.