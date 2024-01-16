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  4. Türkiye Binbaşı Kupan'ın SMA hastası minik kızı Parla'ya sahip çıktı! Tedavi parası 2 günde toplandı

Türkiye Binbaşı Kupan'ın SMA hastası minik kızı Parla'ya sahip çıktı! Tedavi parası 2 günde toplandı

16.01.2024 19:48 | Son Güncelleme:
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Dünyada sadece 8 kişide görülen mutasyonlu SMA Tip 1 hastası olan, Jandarma Binbaşı Ergin Kupan ile anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın 7 aylık kızları Parla için tüm Türkiye seferber oldu. Binbaşı Kupan'ın kızı Parla'nın kurtulması için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. 8 aylık Parla'nın tedavisi için gereken 2 milyon doların toplanma oranı 2 günde yüzde 100'e ulaştı. Minik Parla tedavi için Dubai'ye götürülecek.

İzmir'de görevli Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın (36) 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.


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Aralık ayında Covid-19'u atlatan Parla bebeğin kampanyası, 6 Ocak günü baba Ergin Kupan'ın video ile çağrıda bulunmasının ardından yüzde 100'e ulaştı.

Binbaşı Kupan, SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için paylaştığı destek çağrısı videosunda, "Parla, bu kas hastalığıyla dünyada tanı alan 8'inci kişi. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım.
Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.
Aile tarafından yapılan açıklamada, İzmirli baba Ergin Kupan'ın videosunun ardından 24 saat içerisinde tedavi için gerekli olan 2 milyon doların dayanışma ile toplandığı ifade edildi.
Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düştüğü için akciğer enfeksiyonu geçiren Parla bebeğin, tedavisi için yattığı Dokuz Eylül Hastanesi'nden taburcu olunca gen tedavisi için Dubai'ye götürüleceği öğrenildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
sma
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