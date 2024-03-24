Türkiye’deki en aktif fay hatlarından birisi! Son 100 yıldaki büyük yıkıcı depremlerin birçoğu bu fay üzerinde meydana geldi: 60 farklı lokasyon belirlenecek...

Çalışmalarda Kuzey Anadolu Fay Zonu ana kol haricinde güneye uzanan iç bükey kollarda var. Bunların en büyüklerinden birisi olan ve 1939 Erzincan depreminden sora yüzey kırığı oluşan Sungurlu fayı Tokat Niksar’dan başlayarak Çankırı Havzasına kadar uzanmaktadır. Diğer önemli bir kol ise Merzifon Esençay fay hattıdır.