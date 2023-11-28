Türkiye 'gizli fonu' konuşurken dünya bu fonu konuşuyor! Ölmeden hemen önce başladı, değeri 70 milyon doları buldu

DIŞ HABER- Casey McIntyre dört yıl önce yumurtalık kanserine yakalandı ve bu ayın başında 38 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölmeden önce ise dünyada bir miras bırakmak istiyordu, o da başkalarının sağlık borçlarını kapatmaktı.



ZORLUK YAŞAYANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Genç yaşta hayatını kaybeden Casey McIntyre hem bir anne, hem iyi bir eş hem de bir yayıncıydı. Kanser teşhisi konulduktan sonra hayatı tamamen değişti. Kendi işi gereği sağlık giderlerini karşılayabiliyordu ancak ABD'de milyonlarca insan bu konuda zorluk yaşıyor. Casey'de ölmeden önce onlara iyi bir miras bırakmak için harekete geçti ve bir fon kurdu. Bu fonun kurulma sebeplerinden bir de her 10 Amerikalı haneden dördünün sağlık hizmetleriyle ilgili bir borcu olmasıydı.

KAR AMACI GÜTMEDİ Başka hayırseverlerden ilham alan McIntyre ve eşi Gregory 'borç yıldönümü' adı altında bir etkinlik düzenledi. Kâr amacı gütmeyen RIP Medical Debt grubuyla bir fon kuran çift, başlangıçtaki maliyetin çok altında bir maliyetle tek seferde milyonlarca dolarlık borcu satın aldı. Grup, bağış olarak aldığı her dolar için yaklaşık 100 dolarlık tıbbi borcu karşıladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU Casey'in sosyal medyada paylaşımı isi kısa sürede viral olarak yüzbinlerce insana ulaştı. Okuyanları duygulandıran paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Arkadaşlarıma bir not: Eğer bunu okuyorsanız ben vefat ettim. Çok üzgünüm, bu saçmalık ve bunu ikimiz de biliyoruz. Nedeni dördüncü aşama yumurtalık kanseriydi. Her birinizi tüm kalbimle sevdim ve size söz veriyorum, ne kadar derinden sevildiğimi biliyordum. Hayatımı kutlamak için başkalarının tıbbi borçlarını satın alıp sonra da borcumu kapatmayı ayarladım. @MSKCancerCenter'da en iyi tıbbi bakıma erişebildiğim için çok şanslıyım ve ülkemizde pek çok kişinin iyi bakıma erişimi olmadığının kesinlikle farkındayım. Yayınlandığı tarihte fon, yaklaşık 700.000 dolarlık hedefin 680.000 dolarından fazlasını aldı; bu da ülke çapındaki Amerikalıların neredeyse 70 milyon dolarlık tıbbi borcuna denk geliyor. NPR'den Yuki Noguchi'ye göre RIP Medical Debt, diğer tahsilat şirketleri gibi borçları satın alıyor. Ancak onlardan kar elde etmeye çalışmak yerine, insanlara borçlarının siliniyor.

"GÜLMEYİ HİÇ BIRAKMADIK" Eşi Gregory, karısının hayatı ve mirası hakkında ise şu ifadeleri kullandı; Casey çok ama çok komikti. O sadece komik bir kadındı. Daha ilk randevumuzdan itibaren o beni sinirlendiriyordu, ben de onu. Ve açıkçası o dört yıldır 4. evre yumurtalık kanseri teşhisiyle mücadele ederken bile gülmeyi hiç bırakmadık. Geriye dönüp baktığımda oldukça dikkat çekici. BU KARARI NASIL ALDILAR? Geçen Mart ayında internette, büyüdüğüm yerden çok da uzak olmayan Winston-Salem, NC'deki bir Moravya kilisesinin 3 milyon dolarlık borcu yaktığını anlatan viral bir gönderiye benzeyen bir video gördük. Ve yaptıkları gerçekten harika olan şeylerden biri de tüm yerel borçlardı. Yadkin County, NC'deki tüm tıbbi borçları yok ettiler ve bunun gerçekten harika olduğunu düşündüm. Bu gönderiyi Casey'ye gösterdim ve onlar da bunu RIP Tıbbi Borç aracılığıyla yapmışlardı.