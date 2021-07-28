Türkiye için feci gün: Antalya'dan sonra 5 ayrı şehirde yangın çıktı

Bugün Türkiye'nin birçok ilinden yangın haberleri geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri ve Uşak'tan da yangın haberleri geldi. Bazı bölgedeki yangınlar kontrol altına alınırken diğer yerlerde söndürme çalışmaları devam ediyor.

OSMANİYE'DE YANGIN

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

ADANA Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.

MERSİN Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

UŞAK İş yerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu Uşak’ta iki farklı iş yerinin yanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın 4 itfaiye ekibinin titiz çalışması sonucunda iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Uşak’ta Nuri Şeker caddesi üzerinden bulunan iki farklı iş yeri yanında bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrama ihtimali olan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.