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  4. Tuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlerce yavru flamingo öldü

Tuz Gölü'nde korkunç görüntü! Yüzlerce yavru flamingo öldü

14.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu öldü. Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, "Gölü besleyen su kanallarının önü köylüler tarafından bentler çekilerek kesildiği için yavru flamingolar su ve beslenme alanları daraldığı için öldü. Bu bir katliamdır'' ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama geldi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

"YARIN ÇOCUKLARIMIZA GÖSTERECEĞİMİZ BİR DÜNYA KALMAYACAK"

Ancak bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi ve gölde su seviyesinin azalması sonucu, su ve beslenme alanları daraldığı için öldü.
Tuz Gölüne kuşları gözlemlemek için gelen Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, yüzlerce yavru flamingonun öldüğünü gözlemledi. Gölü besleyen Ulukışla köyündeki sulama kanalının da önüne bent çekildiğini belirten Tunç, şunları söyledi:
''Bölgedeki sulama kanalarının içinde iddia edildiği gibi su yok değil, su var. Ancak önüne bentler kurularak vahşi sulamayla tarlaların başına aktarılmış. Buradan Tuz Gölü'ne bir damla su gitmiyor ve hayvanların içecekleri ve beslenecekleri alan bırakılmıyor. Ben yetkilere sesleniyorum; bu konuya duyarlı olalım. Bu bölgede binlerce yavrumuz öldü. Yarın çocuklarımıza göstereceğimiz bir dünya kalmayacak. Bunun sorumlusu hepimiz olacağız.''
Tunç, "Her yıl 5 bin ila 10 bin yavru kuluçkadan çıkıyordu. Bu yıl 5 bin civarındaydı ve çoğu öldü. Tuz Gölü'nde su 1.5 kilometre çekildi. Tuz Gölü'ne BOTAŞ su bırakıyor ve bize destek oluyorlar. BOTAŞ’ın bıraktığı su yetmiyor. Gördüğünüz bölgede yukarı kısımdan Şereflikoçhisar kesiyor, aşağıdan Konya kesiyor ve buradan Aksaray suyu kesiyor. Tuz Gölü bu nedenlerden beslenemiyor. Tuz Gölü'nün son hali bu şekilde. Bu mevsimde bu şekilde olması hiç normal değil. Zaten bölgemizde de yağış yok. Bir de su girişleri kapanırsa maalesef Tuz Gölü ölür. Bu flamingoların ölümümün tek sebebi bu su kaynaklarına bent kurarak tarımsal sulamada suyu kullanmalarıdır. Bölgede 8 yıldır hiç bu şekilde flamingo ölümü olmamıştı." diye konuştu.
Öte yandan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında şunları ifade etti:
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