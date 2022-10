Twitter'ı alan Musk'a büyük şok... Terk etmeye başladılar! "Elon'ın planladığı her şeye takılmayın"

Business Insider'ın haberine göre, Elon Musk'ın Twitter'ın yönetimini devralınmasının ardından ünlüler Twitter'ı terk etmeye başladı. Bu ünlülerden biri Grey's Anatomy dizisi ile tanınan senarist ve yapımcı Shonda Rhimes oldu. Shonda Rhimes, 29 Ekim'de kendi Twitter hesabından "Elon'un planladığı her şeye takılmayın. Hoşçakalın." şeklinde bir tweet attı. Rhimes, bu tweet'in üzerine hiç tweet atmadı ve bu da Twitter'a veda ettiğini açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KEN OLIN

Emmy ödüllü "This Is Us" dizisinin baş yapımcısı Ken Olin de sosyal medya uygulaması Twitter'dan ayrıldığını söyledi.