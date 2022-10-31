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Twitter'ı alan Musk'a büyük şok... Terk etmeye başladılar! "Elon'ın planladığı her şeye takılmayın"

31.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk Twitter'ı satın aldı almasına ancak tartışmalar bitmedi. Ünlü milyarder Twitter'ı bambaşka bir yer haline getirecek gibi duruyor. Ancak Musk aynı zamanda şok üstüne şok yaşıyor. Son olarak, Elon Musk'ın satın almasının ardından bazı ünlü isimler Twitter'ı terk etmeye başladı. Bu ünlü isimlerden biri, önemli bir senarist ve yapımcıyken, bir diğeri Grammy ödüllü bir şarkıcı ve Emmy ödüllü dizi yapımcısıydı. "Elon'ın planladığı her şeye takılmayın" sözü ise olaya damgasını vurdu.

Elon Musk Twitter'ın yeni patronu oldu ve hem kendi hayatında hem de Twitter'da yeni bir sayfa açtı. Musk, üst düzey yöneticileri işten çıkartarak da merkezine lavaboyla girdiği Twitter'da nasıl bir değişim yapacağını açıkça ortaya koydu. Kimileri Elon Musk ile Twitter'ın bambaşka bir yer haline getireceğini savunurken, kimileri de Musk'a pek sevgi göstermiyor. Bu yüzden Twitter'ın geleceği için endişe duyuyorlar. Musk'a ise bir şok da ünlü isimlerden geldi.

ÜNLÜLER MUSK'IN ALDIĞI TWITTER'I TERK ETTİ

Business Insider'ın haberine göre, Elon Musk'ın Twitter'ın yönetimini devralınmasının ardından ünlüler Twitter'ı terk etmeye başladı. Bu ünlülerden biri Grey's Anatomy dizisi ile tanınan senarist ve yapımcı Shonda Rhimes oldu. Shonda Rhimes, 29 Ekim'de kendi Twitter hesabından "Elon'un planladığı her şeye takılmayın. Hoşçakalın." şeklinde bir tweet attı. Rhimes, bu tweet'in üzerine hiç tweet atmadı ve bu da Twitter'a veda ettiğini açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Rhimes, son birkaç gün içinde platforma sırtını dönen birkaç kişiden sadece biriydi.

TWITTER'I TERK EDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

SARA BAREILLES

SARA BAREILLES
Grammy ödüllü şarkıcı-söz yazarı da hafta sonu platformdan ayrıldığını söyledi.

KEN OLIN

KEN OLIN
Emmy ödüllü "This Is Us" dizisinin baş yapımcısı Ken Olin de sosyal medya uygulaması Twitter'dan ayrıldığını söyledi.

BRIAN KOPPELMAN

BRIAN KOPPELMAN
"Billions" dizisinin baş yapımcısı Brian Koppelman da hesabını kapattı. Koppelman, Twitter'daki takipçilerine onu Instagram ve TikTok'ta takip etmelerini söyledi. Ayrıca Instagram'dan "Delete Twitter" (Twitter'ı sil) fotoğrafı paylaştığı görüldü.

ALEX WINTER

ALEX WINTER
"Bill & Ted'in yıldızı da platformdan ayrılmış gibi görünüyor. Twitter profili boş olan ünlü isim görünüşe göre tweet geçmişini silmiş. Biyografisinde ise şöyle yazıyor: "Burada değil. IG: @alxwinter"
Musk 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamladığından beri platformdaki nefret söyleminde büyük artış oldu. Bir araştırma grubu, Twitter'da N sözcüğünün kullanımının, satın almadan sonraki 12 saat içinde yaklaşık yüzde 500 artış gösterdiğini söyledi.
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Elon Musk Twitter

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