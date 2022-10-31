Twitter'ı alan Musk'a büyük şok... Terk etmeye başladılar! "Elon'ın planladığı her şeye takılmayın"

Elon Musk Twitter'ın yeni patronu oldu ve hem kendi hayatında hem de Twitter'da yeni bir sayfa açtı. Musk, üst düzey yöneticileri işten çıkartarak da merkezine lavaboyla girdiği Twitter'da nasıl bir değişim yapacağını açıkça ortaya koydu. Kimileri Elon Musk ile Twitter'ın bambaşka bir yer haline getireceğini savunurken, kimileri de Musk'a pek sevgi göstermiyor. Bu yüzden Twitter'ın geleceği için endişe duyuyorlar. Musk'a ise bir şok da ünlü isimlerden geldi.

ÜNLÜLER MUSK'IN ALDIĞI TWITTER'I TERK ETTİ

Business Insider'ın haberine göre, Elon Musk'ın Twitter'ın yönetimini devralınmasının ardından ünlüler Twitter'ı terk etmeye başladı. Bu ünlülerden biri Grey's Anatomy dizisi ile tanınan senarist ve yapımcı Shonda Rhimes oldu. Shonda Rhimes, 29 Ekim'de kendi Twitter hesabından "Elon'un planladığı her şeye takılmayın. Hoşçakalın." şeklinde bir tweet attı. Rhimes, bu tweet'in üzerine hiç tweet atmadı ve bu da Twitter'a veda ettiğini açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Rhimes, son birkaç gün içinde platforma sırtını dönen birkaç kişiden sadece biriydi.