‘Üçlü salgın’ uyarısı: Riskli gruplarda ölümcül olabilir! Her kış bu virüslerin tekrar artması bekleniyor... Oldukça bulaşıcı!

Son yıllara kadar, normalde sonbaharın son, ilkbaharın ilk kısmı ve kış aylarında influenza (grip) hastalıkları ile birlikte soğuk algınlığı artarken, günümüzde corona pandemisiyle birlikte hem influenza hem de diğer virüslerin sıklığında artış gözlendi. Fakat, günümüzde burun akıntısı, öksürük, ağrı, tıkanıklık ve belki de ateş gibi viral enfeksiyon şikayetleri ile sağlık kuruluşlarına başvuranlarda hem Covid-19 hem de influenza testlerinin negatif olması bu hastaların neye yakalandığını öğrenmek için doktorları araştırmaya itmiştir. Bu araştırmalar, birkaç tipik solunum yolu virüsünün aynı anda zirve yaptığı ve COVID, grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yanı sıra soğuk algınlığı, diğer koronavirüsler ve ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi tipik solunum semptomlarına neden olan parainfluenza virüsleri gibi benzer semptomlara neden olan diğer "grip benzeri hastalıkların" yüksek seviyelerde olduğu bildirilmiştir.

