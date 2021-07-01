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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

01.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullarda yer alan öğretmen açığına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli öğretmen başvurularını değerlendireceği öğrenildi. Bunun üzerine "Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?" , "Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Okullardaki öğretmen eksiklikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen çalıştıracak. Ücretli öğretmen başvuruları iki adımda gerçekleşecek. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden yapılıyor?

Mesleğini icra etmek isteyen öğretmenler ücretli öğretmenlik başvurusunu e-Devlet üzerinden yapacak.
Ücretli öğretmenlik başvurusunun temmuz ayında başlayacağı ve birçok ilde başvuruların gerçekleşmeye başlanacağı ifade edildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İlk olarak öğretmen adayının https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu sitesinden başvuru ekranını açacak. Burada kimlik bilgilerin yer aldığı sayfa açılacak.
İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu bölüm öğretmen adayı tarafından dikkatle kontrol edilmeli ve yanlışlık var ise düzeltilmesi gerekmektedir.
Eğitim bilgileri bölümündeki "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum." , "Formasyonum var." , "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , "Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum" ve "Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." ya da "YÖK denkliğim var " seçenekleri incelenmeli ve eğer var ise ilgili seçenek tercih edilmeli.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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