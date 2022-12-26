HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Üzüme benziyor ama değil: Cinsel gücü tavan yaptırıyor! En güçlü antioksidanlardan

Üzüme benziyor ama değil: Cinsel gücü tavan yaptırıyor! En güçlü antioksidanlardan

26.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tüketmediğimiz meyve ve sebzelerin şaşırtan faydaları bulunabiliyor. Aronya meyvesi de pek bilinmeyen lezzeti ve faydalarıyla ilgi çekiyor. En güçlü antioksidanlar arasında bulunan üzüme benzeyen bu meyve cinsel gücü artırarak düz duvara tırmandırıyor. Ancak faydaları sadece cinsellikle sınırlı kalmıyor. Aronyanın faydaları say say bitmiyor.

Aronya tüketimi ülkemizde ve dünyada giderek artmaya başlıyor. 'Süper meyve' olarak adlandırılan bu meyvenin içerisinde yüksek C vitamini ve lif bulunuyor. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan aronya birçok hastalığa karşı koruma sağlarken vücudu güç veriyor.

ARONYA FAYDALARI

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Genellikle üzümsü meyveler doğal antioksidanlar bakımından zengin oluyor. Aronya da böyle. Bu nedenle hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya destek sağlayabilir.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR
Tarım Bakanlığı'nın aronya rehberinde şu bilgi paylaşılıyor: "Aronyanın insan sağlığı üzerine etkisi konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, meyvelerinin antioksidan kapasitesi ve antosiyanin miktarı bakımından diğer üzümsü meyvelere göre en yüksek değere sahip olduğu ortaya konmuştur. Bu meyve türünün düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser hastalıklarına karşı koruma sağladığı tespit edilmiştir. Sağlık sitesi healthline da "Aronia meyveleri kansere karşı koruma sağlayabilir" yorumunu yapıyor, aronya meyveleri ile kanserden korunma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için insan çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

KALP SAĞLIĞINI KORUR
Tarım Bakanlığı rehberine göre aronya mevyeleri iyi kolesterol seviyesini artırmakta, kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler problemlere karşı destek sağlayabilmektedir.

KIŞ HASTALIKLARIYLA SAVAŞIR

KIŞ HASTALIKLARIYLA SAVAŞIR
Bakanlığa göre aronya kan basıncını kontrol etmede, sağlıklı kan şekeri düzeyini korumada, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmayı güçlendirmede son derece etkilidir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Aronia meyveleri bağışıklık sistemi güçlendirebilir. Bir araştırma aronya bazı zararlı bakterilere karşı güçlü antibakteriyel aktivite sergilediğini bulmuş.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
c vitamini grip kanser prostat Antioksidan Aronya meyvesi meyve kalp hastalıkları aronya bağışıklığı güçlendiren yiyecekler bağışıklık prostat büyümesi

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

‘Aşık oluyor ve…’ Aileler dikkat! Bu tehlikeli oyunu bilmeyen çocuk yok

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.