Üzüme benziyor ama değil: Cinsel gücü tavan yaptırıyor! En güçlü antioksidanlardan

Aronya tüketimi ülkemizde ve dünyada giderek artmaya başlıyor. 'Süper meyve' olarak adlandırılan bu meyvenin içerisinde yüksek C vitamini ve lif bulunuyor. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan aronya birçok hastalığa karşı koruma sağlarken vücudu güç veriyor.

ARONYA FAYDALARI

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Genellikle üzümsü meyveler doğal antioksidanlar bakımından zengin oluyor. Aronya da böyle. Bu nedenle hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya destek sağlayabilir.

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR Tarım Bakanlığı'nın aronya rehberinde şu bilgi paylaşılıyor: "Aronyanın insan sağlığı üzerine etkisi konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, meyvelerinin antioksidan kapasitesi ve antosiyanin miktarı bakımından diğer üzümsü meyvelere göre en yüksek değere sahip olduğu ortaya konmuştur. Bu meyve türünün düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser hastalıklarına karşı koruma sağladığı tespit edilmiştir. Sağlık sitesi healthline da "Aronia meyveleri kansere karşı koruma sağlayabilir" yorumunu yapıyor, aronya meyveleri ile kanserden korunma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için insan çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUR Tarım Bakanlığı rehberine göre aronya mevyeleri iyi kolesterol seviyesini artırmakta, kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler problemlere karşı destek sağlayabilmektedir.

KIŞ HASTALIKLARIYLA SAVAŞIR Bakanlığa göre aronya kan basıncını kontrol etmede, sağlıklı kan şekeri düzeyini korumada, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmayı güçlendirmede son derece etkilidir.