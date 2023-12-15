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    4. Uzun ve gür saçlar için bu tarihlere dikkat! Astrolojiye göre saç kesim ve bakım günleri

    Uzun ve gür saçlar için bu tarihlere dikkat! Astrolojiye göre saç kesim ve bakım günleri

    15.12.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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    Yaşamımızın farklı alanlarına etki ettiğine inanılan astrolojinin saç kesimi ve bakımı üzerinde de etkili olabileceği düşünülüyor. Astrolojiye göre belirli tarihler, uzun ve gür saçlara sahip olmak isteyenler için önemli olabilir. Bazı astrologlar, belli zaman dilimlerinde saç kesimi ve bakımının daha etkili olduğunu ve saçın daha hızlı uzamasını sağladığını savunuyor. Bu tarihlerde yapılan saç bakımının ve kesiminin, saçın uzamasını ve gürleşmesini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

    Astroloji, hayatımızın farklı yönlerini etkileyebileceği düşünülen bir konudur. Son dönemlerde, astrolojinin saç kesimi ve bakımı üzerindeki etkileri de dikkat çekmeye başladı. Bazı astrologlar, belli tarihlerde saç kesimi ve bakımının daha etkili olduğunu iddia ediyor. Bu tarihlerde yapılan saç bakımının ve kesiminin, saçın daha hızlı uzamasını ve daha gür olmasını sağladığına inanılıyor. Astrolojiye göre belirlenen bu özel günlerde saç bakımı yapmanın, uzun ve gür saçlara sahip olmak isteyenler için önemli olduğu düşünülüyor. Siz de saç kesim ve bakımını astroloji takvimine göre ayarlayarak, saçlarınızı daha sağlıklı ve gür tutmanın sırlarını öğrenebilirsiniz.

    saç bakım

    Astroloji hayatımızın her yerinde. Astrolojik günleri kullanarak uygun günlerde saç kesimi yaptırdığında saçının daha gür çıkmasını sağlayabilirsin. Boyama için uygun günleri kullanarak hem daha canlı hem daha kalıcı sonuçlar elde edebilirsin.

    ASTROLOJİYE GÖRE SAÇ KESİM VE BAKIM GÜNLERİ

    SAÇ KESİM GÜNLERİ

    SAÇ KESİM GÜNLERİ
    Uygun Saç Kesim Günleri (Bugünlerde saç kestirdiğinde daha da gür çıkabilir): 29,30,31 Aralık

    SAÇ BAKIM GÜNLERİ

    SAÇ BAKIM GÜNLERİ
    Yıpranmış Saçlara Bakım Yapmak : 25,26,27,28,29,30,31 Aralık

    SAÇ BOYAMA GÜNLERİ

    SAÇ BOYAMA GÜNLERİ
    Daha Kalıcı Boyama İşlemleri: 15, 20,21,22,23,29,30,31 Aralık

    CİLT BAKIM GÜNLERİ

    CİLT BAKIM GÜNLERİ
    Cilt Maskesi: 21 Aralık

    KAŞ BAKIM GÜNLERİ

    KAŞ BAKIM GÜNLERİ
    Kaş Bakım: 21 Aralık
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