Verdiği acı dayanılmaz! Çürükleri önlemenin yolu çok basit

Diş temizliğinin yeterli olarak yapılmaması diş minesine zarar vermekte ve diş çürüklerine yol açmaktadır. Diş çürümesini engellemek için dişleri düzenli olarak fırçalamanın önemi belirtilir ancak dişlerin sağlığı için sadece diş fırçalamak yeterli değildir. Evde yapacağınız basit birkaç adım dişlerinizin çürümesini önler.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

YEME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN The British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma , diyetteki bir değişikliğin, diş çürümesinin şu anki aşamasına bağlı olarak aslında önleyebileceğini veya tersine çevirebileceğini öne sürdü. Şeker açısından zengin ürünlerin tüketiminin diş çürümelerine yol açtığını zaten biliyoruz. Ancak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirirseniz böyle bir sorunla hiç karşılaşmayabilirsiniz.

GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇININ Daha fazla kalsiyum alın. Kemiklerinizin ve dişlerinizin ana yapı bileşenidir. Her gün süt ürünleri tüketin (süt, yoğurt, ekşi krema ve peynir). Şekersiz içecekler tüketin. Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler içmekten kaçının. Sade su, meyveli smoothie'ler ve şekersiz çay deneyebilirsiniz. Suyun vücudunuz üzerinde artan hidrasyon ve daha yüksek tükürük akışı dahil olmak üzere pek çok iyi etkisi vardır.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN Kulağa ironik gelebilir, ancak şekersiz sakız çiğnemek aslında diş çürümelerini önlemenize yardımcı olabilir. Çiğnediğiniz zaman ağzınız, yemek artıklarını doğal olarak temizleyebilen , asitleri nötralize edebilen, diş minesini güçlendirebilen ve hastalıklarla savaşabilen tükürük ile dolar. Aynı zamanda diş minenizin daha güçlü olmasına yardımcı olabilir çünkü sakız çiğnediğinizde ağzınıza daha fazla kalsiyum ve fosfat eklersiniz. Sadece çürüklerinizle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek ve içeceklerden ağzınızdaki asitten de kurtulabilirsiniz. Ağzınızı kurutan ilaçlar kullanıyorsanız, şekersiz sakız bu sorunu çözmek için daha da iyidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIN Hindistan cevizi yağının vücudun birçok bölgesi için çeşitli sağlık yararları vardır. Dişlerinize gelince, dişlerinizi doğal olarak çürümekten korumak için hindistancevizi yağı çekmeyi deneyebilirsiniz. Yağ, bakterileri dişlerinizden çeker ve doğal olarak iyileştirir. Bir çorba kaşığı hindistancevizi yağını ağzınızda 20 dakika çalkalayın. Yutmayın. Çok basit ama çok etkili, üstelik sağlık açısından da faydaları var! Yağ çekme, diş çürümesinin etkilerini tersine çevirmez, ancak boşlukları önleyebilir. Bu arada, fırçalama ve diş ipi kullanımına ek olarak yaparsanız iki kat daha etkilidir.