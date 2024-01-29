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Vücudu tamir eden karışım: Kahvaltıda ekmek banıp yiyin! Hastalıklardan eser bırakmaz

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.01.2024 07:52 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının ortalarına geldiğimiz şu günlerde hastalıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Son günlerde artan viral salgın hastalıklardan sonra birçok kişi faydalı besin ve doğal kür araştırmasına girişti. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ile yapılan vücudu tamir eden kür tarifi bin bir hastalığa şifa oluyor.

Viral enfeksiyonların etkisini göstermeye devam ettiği şu günlerde doğanın biz sunduğu mucizeler fayda sağlıyor. Bağışıklığınızı güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için bu zeytinyağlı karışımı hazırlayabilir ve sabahları kahvaltıda ekmek banarak tüketebilirsiniz.


Keşfet

VÜCUDU TAMİR EDEN KARIŞIM

MALZEMELER

MALZEMELER
  • Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı,
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber,
  • Kekik
  • Zerdeçal
  • 5-6 damla limon

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri sırasıyla bir tabağa ekleyin. Düz bir tabak tercih edebilirsiniz. Ayrcıa damak zevkinize göre malzemelerin miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Karışımınız hazır! Sabahları kahvaltıda ekmek banarak tüketmeniz tavsiye edilir.

Birçok doğal gıda vücut için olumlu etkilere sahiptir. İnsan bedeni için birçok sağlık katkısı sunan bu besinler içerdikleri vitamin ve mineraller ile ön plana çıkar. Zeytinyağı, bu besinler arasında çeşitli yararlarıyla listede başı çekiyor. Kalp sağlığından beyine, sindirim sisteminden görme yetisine kadar vücudun birçok önemli işlevine fayda sağlar. Bu sağlıklı yağın birçok olumlu etkisi bulunurken, baharatlarla birleştiğinde ise adeta şifa deposu ortaya çıkar.

Zeytinyağı yüksek miktarda tekli doymamış yağ asitleri içerir ve LDL ("kötü" kolesterol) seviyelerini azaltarak kalp sağlığına fayda sağlar. Antioksidan içeriği sayesinde kan basıncını düşürmeye ve kalp krizi ve inme riskini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Zeytinyağı ayrıca kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar zeytinyağı tüketiminin meme, prostat ve bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini göstermiştir. Zeytinyağı antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini önleyebilir ve kanserli hücrelerin yok edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca zeytinyağı tüketimiyle ilgili olarak yapılan bir diğer araştırma zeytinyağı tüketen kadınların meme kanseri riskinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı
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