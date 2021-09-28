HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp bazı telefonların desteğini kesiyor! İşte WhatsApp kullanamayacak cihazlar

WhatsApp bazı telefonların desteğini kesiyor! İşte WhatsApp kullanamayacak cihazlar

28.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android akıllı telefonların fişini çekiyor. Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp'ın fişini çekeceği cihazlar ise ortaya çıktı. İşte 1 Kasım tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak cihazların listesi.

WhatsApp, iOS ve Android pek çok akıllı telefona destek veriyor. Böylelikle hem iOS tarafındaki iPhone kullanıcıları hem de Android tarafındaki akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişip, sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bazı cihazlara destek vermeyi kesmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre WhatsApp, Kasım 2021'de birçok eski telefonda çalışmayı bırakacak. Yani iki aydan daha kısa bir süre içerisinde WhatsApp, birçok eski telefon modelinde çalışmayacak.
1 Kasım'da Facebook'a ait uygulama, 43 farklı akıllı telefon modelinde çalışmayı kesecek.
WhatsApp'ın kararı hem iPhone'ları hem de Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran diğer telefonları kapsıyor.
WhatsApp, şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor:
OS 4.1 veya daha güncel bir Android sürümü yüklü Android telefonlar, iOS 10 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp akıllı telefon iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.