WhatsApp bazı telefonların desteğini kesiyor! İşte WhatsApp kullanamayacak cihazlar

WhatsApp, iOS ve Android pek çok akıllı telefona destek veriyor. Böylelikle hem iOS tarafındaki iPhone kullanıcıları hem de Android tarafındaki akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp'a erişip, sohbet edebiliyor. Ancak WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bazı cihazlara destek vermeyi kesmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre WhatsApp, Kasım 2021'de birçok eski telefonda çalışmayı bırakacak. Yani iki aydan daha kısa bir süre içerisinde WhatsApp, birçok eski telefon modelinde çalışmayacak.

1 Kasım'da Facebook'a ait uygulama, 43 farklı akıllı telefon modelinde çalışmayı kesecek.

WhatsApp'ın kararı hem iPhone'ları hem de Google'ın Android işletim sistemini çalıştıran diğer telefonları kapsıyor.

WhatsApp, şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyor: