Yaban mersininin renginin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı! Peki ama neden mavi görüyoruz? Sebebi ağzı açık bıraktı

Rengi ve lezzetiyle tüm meyvelerden ayrılan yaban mersininin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı. Yaban mersini, antioksidanlar, potasyum ve C vitamini ile dolu inanılmaz bir besin. Özellikle sabahları bir kase yoğurdun içine atılarak ya da pancake'lerin üzerine bırakarak tüketildiğinde tadına doyum olmuyor. Yaban mersininin faydası ve lezzeti ile ilgili çok fazla bilgi var ancak şimdi öğreneceğiniz bunların çok daha ötesinde ve oldukça şaşırtıcı.