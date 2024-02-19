Yaban mersininin renginin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı! Peki ama neden mavi görüyoruz? Sebebi ağzı açık bıraktı

Rengi ve lezzetiyle tüm meyvelerden ayrılan yaban mersininin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı. Yaban mersini, antioksidanlar, potasyum ve C vitamini ile dolu inanılmaz bir besin. Özellikle sabahları bir kase yoğurdun içine atılarak ya da pancake'lerin üzerine bırakarak tüketildiğinde tadına doyum olmuyor. Yaban mersininin faydası ve lezzeti ile ilgili çok fazla bilgi var ancak şimdi öğreneceğiniz bunların çok daha ötesinde ve oldukça şaşırtıcı.
Dailystar'da yer alan habere göre; radyo sunucusu Rachel Burden, yaban mersini ile ilgili şaşırtıcı gerçeği 8 Şubat'ta Radio 5 Live Breakfast programında açıkladı.
Rachel, programın başında dinleyicilere "yaban mersini hakkında muhtemelen hiç bilmediğiniz bir şeyler" anlatacağını ve şüphesiz "bir veya iki kaşını kaldıracağını" söyledi.
Diğer sunucu Christ Warburton da bunu duyduğunda "şaşırdığını" itiraf etti.
Rachel "Bu sabah yaban mersinlerinin mavi olmadığını okudum" dedi. Chris "Defol buradan." derken o "Bu bir ışık oyunu." dedi.
Bir gün önce okuduklarını okuyan Rachel, araştırmaların, görünüşte mavi olan rengin, meyveyi kaplayan "renksiz, iki mikron kalınlığındaki balmumu tabakası" tarafından yaratıldığını ortaya çıkardığını açıkladı. Onun "karmaşık mikroskobik yapısı", "ışığın kendisine müdahale eden ve çıplak gözle mavi görünmesini sağlayan" şey.