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    4. Yaban mersininin renginin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı! Peki ama neden mavi görüyoruz? Sebebi ağzı açık bıraktı

    Yaban mersininin renginin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı! Peki ama neden mavi görüyoruz? Sebebi ağzı açık bıraktı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    19.02.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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    Yaban mersini hem lezzeti hem de vücuda faydalarıyla çok değerli bir besin. Kahvaltılara ve tatlılara çok yakışan yaban mersininin faydalarına dair uzmanlar pek çok açıklama yapıyor ve yararları artık hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Ancak yaban mersini ile ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. O da bizim mavi olarak gördüğümüz rengiyle ilgili. Yaban mersinin aslında mavi olmadığı tespit edildi. Peki bu nasıl oluyor? İşte sebebinin ilginç ayrıntıları...

    Rengi ve lezzetiyle tüm meyvelerden ayrılan yaban mersininin aslında mavi olmadığı ortaya çıktı. Yaban mersini, antioksidanlar, potasyum ve C vitamini ile dolu inanılmaz bir besin. Özellikle sabahları bir kase yoğurdun içine atılarak ya da pancake'lerin üzerine bırakarak tüketildiğinde tadına doyum olmuyor. Yaban mersininin faydası ve lezzeti ile ilgili çok fazla bilgi var ancak şimdi öğreneceğiniz bunların çok daha ötesinde ve oldukça şaşırtıcı.

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    YABAN MERSİNİ İLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN GERÇEK

    Dailystar'da yer alan habere göre; radyo sunucusu Rachel Burden, yaban mersini ile ilgili şaşırtıcı gerçeği 8 Şubat'ta Radio 5 Live Breakfast programında açıkladı.

    Rachel, programın başında dinleyicilere "yaban mersini hakkında muhtemelen hiç bilmediğiniz bir şeyler" anlatacağını ve şüphesiz "bir veya iki kaşını kaldıracağını" söyledi.

    Diğer sunucu Christ Warburton da bunu duyduğunda "şaşırdığını" itiraf etti.

    Rachel "Bu sabah yaban mersinlerinin mavi olmadığını okudum" dedi. Chris "Defol buradan." derken o "Bu bir ışık oyunu." dedi.

    Bir gün önce okuduklarını okuyan Rachel, araştırmaların, görünüşte mavi olan rengin, meyveyi kaplayan "renksiz, iki mikron kalınlığındaki balmumu tabakası" tarafından yaratıldığını ortaya çıkardığını açıkladı. Onun "karmaşık mikroskobik yapısı", "ışığın kendisine müdahale eden ve çıplak gözle mavi görünmesini sağlayan" şey.

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    Anahtar Kelimeler:
    yaban mersini Mavi yaban mersininin faydaları
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