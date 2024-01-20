Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü! Göğsünden doku alınarak yeni bir yanak yapıldı

“BU CERRAHİ YÖNTEMLERDE TÜRKİYE ÇOK İYİ YERDE"

Bu tür operasyonlarda yüz felci, dil felci gibi durumların yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Apuhan, “Özellikle aktarılan dokunun beslememe sorunu yani nekroz olabilirdi. Ama sekizinci gündeyiz. Hasta gayet sağlıklı ve rahatlıkla beslenebiliyor. Bu konuda Türkiye olarak çok iyi yerdeyiz. Bunu gururla söyleyebiliriz. Özellikle baş boyun bölgesi tümörlerinin etolojisinde; sigara, alkol, son zamanda artan HPV virüsü, ultraviyole açısından maruz kalma veya radyasyona maruz kalma gibi şeyler kanser zemini hazırlar. Erkeklerde ve ileri yaşlarda biraz daha sık görürüz. Çevresel faktörlerden tutun, yaşam tarzı, ağız hijyenin bozuk olması, bunların hepsi birer sebeptir, tümöre zemin hazırlar" uyarısında bulundu.