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  4. Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü! Göğsünden doku alınarak yeni bir yanak yapıldı

Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü! Göğsünden doku alınarak yeni bir yanak yapıldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Kazakistan'da yaşayan 61 yaşındaki Aıganym Yeleuova, 1 yıl önce ağız kanseri olduğunu öğrendi. Ülkesinde ameliyat olan ancak hastalığı nüks eden Yeleuova, tedavi için Türkiye'ye geldi. Konuşma, yeme ve içme gibi hayati fonksiyonlarını kaybetmek üzere olan hastanın ağız tabanından sol çenesine yayılan ceviz büyüklüğündeki tümör 3 saatlik operasyonla alındı. Yeleuova'ya göğsünden doku alınarak yeni bir yanak yapıldı. Pipetle beslenen yavaş yavaş konuşabilen hasta ölümden döndü.

Kulak Burun Boğaz ve Baş - Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan'a ulaşan hastada ağız tabanından sol çenesine yayılan agresif bir tümör tespit edildi. Metastaz da yapan tehlikeli tümör 3 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde alındı. Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör çıkarılan hastaya göğüs bölgesinden alınan doku nakledilerek yeni bir yanak yapıldı.

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Pipetle beslenen yavaş yavaş konuşabilen hastanın ölümden döndüğünü söyleyen Prof. Dr. Apuhan, "Dil ve çenenin bir kısmını almak zorunda kaldık. Tümör hastanın boynuna da yayıldığı için boyun bölgesini de temizledik. Hastamız, konuşma, yeme ve içme gibi önemli hayati fonksiyonlarını kaybetme noktasına gelmişken, göğsünden aldığımız doku ile kendisine başarılı bir yanak nakli gerçekleştirerek yeniden sağlığına kavuşturduk. Hastayı ağızdan beslemeye başladık ve rahatlıkla yutkunabiliyor. Kısa süre sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Aıganym Yeleuova'nın hastalığı, tümörün tamamen temizlenememesi sebebiyle tekrarladı. Ancak tekrar yapılacak olan operasyonun riskli olması nedeniyle Kazakistan'daki hastanelerde tedavi edilemeyen Yeleuova, Türkiye'de Hisar Hospital Intercontinental'da Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Apuhan'a başvurdu.

Prof. Dr. Tayfun Apuhan, “Bu tür durumlarda en önemli faktör, geriye rezidü (kalıntı) tümör bırakmamaktır. Cildi de rezidiv etmesini önlemek adına girişimde bulunmamız gerekiyordu. Hastamızda; cilt, ağız tabanında dilin bir kısmı ve çenenin bir kısmını almak zorunda kaldık. Aynı zamanda tümör, boyun bölgesine yayıldığı için bu alandaki tümörü de temizledik. Burada rekonstriksüyonu (anatomik bütünlüğün sağlanarak uzvun işlevinin geri kazandırılması) sağlamak ise en önemli şeydi. Tümörün tümünü temizledikten sonra boş kalan bölgeye doku transferi yapmamız gerekiyordu. Bu hastamızda göğüs bölgesindeki kasla cilt transferi yaparak cerrahiyi tamamladık. Ameliyat sonrası sekizinci gündeyiz. Hastayı ağızdan beslemeye başladık ve rahatlıkla yutkunabiliyor. Kısa süre sonra taburcu edeceğiz" açıklamasını yaptı.

“AĞIZ TÜMÖRLERİ AGRESİF SEYREDER"

“AĞIZ TÜMÖRLERİ AGRESİF SEYREDER"

Ağız tabanı tümörlerinin çok agresif seyrettiğine değinen Prof. Dr. Apuhan, "Çok kısa sürede yayılır ve hastanın hayatını riske sokabilir. Ağız taban tümörleri; baş, boyun bölgesi tümüyle içerisinde önemli yer tutar. Bunlar çok agresif seyrettiği için tedavi ilk planda cerrahidir. Cerrahi yaparken mutlaka geriye tümör dokusu bırakmamak gerekir. Bu bölge özellikle hem fonksiyonel hem de kozmetik açıdan önemli olduğu için cerrahisi biraz da zahmetli oluyor" dedi.

“BU CERRAHİ YÖNTEMLERDE TÜRKİYE ÇOK İYİ YERDE"

“BU CERRAHİ YÖNTEMLERDE TÜRKİYE ÇOK İYİ YERDE"

Bu tür operasyonlarda yüz felci, dil felci gibi durumların yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Apuhan, “Özellikle aktarılan dokunun beslememe sorunu yani nekroz olabilirdi. Ama sekizinci gündeyiz. Hasta gayet sağlıklı ve rahatlıkla beslenebiliyor. Bu konuda Türkiye olarak çok iyi yerdeyiz. Bunu gururla söyleyebiliriz. Özellikle baş boyun bölgesi tümörlerinin etolojisinde; sigara, alkol, son zamanda artan HPV virüsü, ultraviyole açısından maruz kalma veya radyasyona maruz kalma gibi şeyler kanser zemini hazırlar. Erkeklerde ve ileri yaşlarda biraz daha sık görürüz.  Çevresel faktörlerden tutun, yaşam tarzı, ağız hijyenin bozuk olması, bunların hepsi birer sebeptir, tümöre zemin hazırlar" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tümör Kazakistan cerrahi yanak şişmesi
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