Yanıp kül olan gece kulübü Masquerade'dan meğer hepsi şikayetçiymiş! 29 kişiye mezar olan yangında akılalmaz detay

Türkiye İstanbul'da 29 kişiyi yaşamdan koparan gece kulübü faciasını konuşuyor. Tadilat sırasında yaşanan patlamada çıkan yangının perde arkası aralanırken inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Bina yöneticisi "15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık, karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık" diyerek daha önce gece kulübüyle ilgili harekete geçtiklerini açıkladı.
Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.
İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.
O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Apartman yöneticisi Şule Şakat, daha önce bina içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade edip şöyle konuştu:
"İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar.