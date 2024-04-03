Yanıp kül olan gece kulübü Masquerade'dan meğer hepsi şikayetçiymiş! 29 kişiye mezar olan yangında akılalmaz detay

"İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar.