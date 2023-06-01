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Yapay zekayla oluşturulmuş ülkelere göre değişen güzellik standartları

01.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik ve yakışıklılık kişiden kişiye göre değişen kavramlar arasında yer alıyor. Güzellik standartlarını belirleten birçok etken bulunuyor. Ülkelerin güzellik anlayışları da farklılık gösteriyor. Ülkelere göre değişen beğeniler göz önünde tutularak yapay zekayla ideal kadın ve ideal erkekler çizildi.

Bir yapay zeka modeli, dünyanın çeşitli ülkelerinde kadın ve erkekler için oluşturulmuş güzellik standartlarını çizim haline getirdi. NordChem'in araştırması, güzel yüzler oluşturmak için MidJourney adlı bir yapay zeka aracı kullandı ve web'den alınan verilerin güzellik standartlarını oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini gösterdi.

NordChem Health & Beauty Pazarlama Müdürü Samantha Haines yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu projenin amacı, güzellik standartlarını ve bu tür görüşlerin dünya çapında nasıl değiştiğini daha iyi anlamaktı. Bizim için güzellik, güzellikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Birinin nasıl göründüğünü, saç stilini ve hatta kaslarının boyutunu bile sorgulayan bu yapay zeka, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kabul edilen güzellik ve mükemmellik algıları hakkında bize fikir veren inanılmaz bir araçtır."

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ÜLKELERE GÖRE GÜZELLİK STANDARTLARI

SURİYE

SURİYE

GÜNEY AFRİKA

GÜNEY AFRİKA

İSPANYA

İSPANYA

FİLİPİNLER

FİLİPİNLER

MISIR

MISIR
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suriye Çin İtalya Birleşik Krallık Japonya Meksika Ülke yapay zeka abd çizim erkek güzellik kadın Göz kayla saç stili

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