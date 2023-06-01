Yapay zekayla oluşturulmuş ülkelere göre değişen güzellik standartları

Bir yapay zeka modeli, dünyanın çeşitli ülkelerinde kadın ve erkekler için oluşturulmuş güzellik standartlarını çizim haline getirdi. NordChem'in araştırması, güzel yüzler oluşturmak için MidJourney adlı bir yapay zeka aracı kullandı ve web'den alınan verilerin güzellik standartlarını oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini gösterdi.

NordChem Health & Beauty Pazarlama Müdürü Samantha Haines yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu projenin amacı, güzellik standartlarını ve bu tür görüşlerin dünya çapında nasıl değiştiğini daha iyi anlamaktı. Bizim için güzellik, güzellikten çok daha fazlasını ifade ediyor. Birinin nasıl göründüğünü, saç stilini ve hatta kaslarının boyutunu bile sorgulayan bu yapay zeka, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kabul edilen güzellik ve mükemmellik algıları hakkında bize fikir veren inanılmaz bir araçtır."



