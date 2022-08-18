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  4. Yardım çığlığı yürekleri burkmuştu... Verdiği yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yardım çığlığı yürekleri burkmuştu... Verdiği yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

18.08.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili ağır bilanço ortaya çıkıyor. Hastalığa yakalananların anlattıkları ve çektiği acılar endişelendiriyor. Geçtiğimiz ay maymun çiçeği virüsünü kaptığını açıklayan eşcinsel porno yıldızı Silver Steele, hastalığa yakalandıktan sonra yüzünde oluşan kabarcıklar yüzünden çektiği acıyı bir videoyla herkese duyurmuştu. Steele, bir ay süren yaşam savaşından fotoğrafları paylaştı.

Eşcinsel bir porno yıldızı, jilet kesiği olduğunu düşündüğü küçük yaraların, onu perişan edecek büyük kabarcıklara dönüşen maymun çiçeği virüsüne dönüşünü gün gün fotoğrafladı.

Acil durum ilan edilmişti... Maymun çiçeği hastalığına yakalanan adamın yardım çığlığı yürekleri burktuAcil durum ilan edilmişti... Maymun çiçeği hastalığına yakalanan adamın yardım çığlığı yürekleri burktu

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE YAKALANAN ADAMIN GÜN GÜN DEĞİŞİMİ

Teksas, Houston'dan Silver Steele, 11 Temmuz'da ağzının etrafında küçük sivilce benzeri beyaz lekelerin ortaya çıkmasıyla maymun çiçeği virüsüne yakalandığını anladı.
Üç hafta boyunca oluşan lezyonlar adama dayanılmaz ağrılar çektirdi. Oluşan lezyonları gün gün fotoğraflayan Steele, 'kimseyi iğrendirmek için değil, eğitmek için' yayınladığını söyledi.

"MERHAMETLİ OLUN"

"MERHAMETLİ OLUN"
Sosyal medya hesabından paylaştığı 25 Temmuz tarihli bir videoda, lezyonların son halini göstererek 'bakmanın gerçekten zor olduğunu' söyledi ve insanlardan virüse yakalananlara karşı merhametli olmalarını istedi.
4 Temmuz tarihinde katıldığı bir partiden virüsü kaptığını düşünen Silver Steele, partinin ertesi günü bir şey olmadığını ilk semptomların dört gün sonra ortaya çıktığını söyledi.
Yutkunmakta ve hareket etmekte zorluk çektiğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı
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