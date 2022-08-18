Yardım çığlığı yürekleri burkmuştu... Verdiği yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Eşcinsel bir porno yıldızı, jilet kesiği olduğunu düşündüğü küçük yaraların, onu perişan edecek büyük kabarcıklara dönüşen maymun çiçeği virüsüne dönüşünü gün gün fotoğrafladı. Acil durum ilan edilmişti... Maymun çiçeği hastalığına yakalanan adamın yardım çığlığı yürekleri burktu

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE YAKALANAN ADAMIN GÜN GÜN DEĞİŞİMİ

Teksas, Houston'dan Silver Steele, 11 Temmuz'da ağzının etrafında küçük sivilce benzeri beyaz lekelerin ortaya çıkmasıyla maymun çiçeği virüsüne yakalandığını anladı.

Üç hafta boyunca oluşan lezyonlar adama dayanılmaz ağrılar çektirdi. Oluşan lezyonları gün gün fotoğraflayan Steele, 'kimseyi iğrendirmek için değil, eğitmek için' yayınladığını söyledi.

"MERHAMETLİ OLUN" Sosyal medya hesabından paylaştığı 25 Temmuz tarihli bir videoda, lezyonların son halini göstererek 'bakmanın gerçekten zor olduğunu' söyledi ve insanlardan virüse yakalananlara karşı merhametli olmalarını istedi.

4 Temmuz tarihinde katıldığı bir partiden virüsü kaptığını düşünen Silver Steele, partinin ertesi günü bir şey olmadığını ilk semptomların dört gün sonra ortaya çıktığını söyledi.