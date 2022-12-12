HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yemeden önce bir kez daha düşünün! Damarları tıkıyor, kalp krizi riskini artırıyor

Yemeden önce bir kez daha düşünün! Damarları tıkıyor, kalp krizi riskini artırıyor

12.12.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damar tıkanıklığı kalp krizi ve felç gibi çok riskli durumların riskini artıran önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Hastalık riskini artıran bir sürü faktör bulunmaktadır. Yenilen zararlı yiyecekler hastalıkların oluşmasında önemli rol oynar. Günlük hayatta yediğimiz birçok gıda damarların tıkanmasına neden olur. İşte yemeden önce tekrar düşünmeniz gereken o tehlikeli besinler...

Zararlı gıdaların sadece fast food tarzı yiyecekler olduğu düşünülse de mutfakta kullanılan birçok yiyecek de oldukça tehdit edici sonuçlara sebep olmaktadır. Zararlı yiyecekler kanser, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi çok çeşitli problemlere yol açmaktadırlar. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenmek hastalıklardan uzak durmak, uzun yaşamak için çok önemlidir.

DAMAR TIKANIKLIKLARINA DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-12-12 112854

Damar hastalıkların vücut için kalıcı hastalıkların başlangıcıdır. Bütün düzen damardan geçen kana bakar. Tıkanıklıkların yaşanmaması , sağlıklı kan akışının salgılanmaması hastalıkların habercisidir. Damar sertliği,kan dolaşımında yavaşlamalar,damarda tıkanıklar sağlıksız bir yaşama işaret eder. Damar tıkanmasına yol açan zararlı besinlerden mümkün oldukça uzak durmasını bilmek gerekir.

DAMARI TIKAYAN GIDALAR

KATI YAĞLAR

KATI YAĞLAR
Margarinlerin kahvaltıda fazlası ile tüketildiğini biliriz. Ekmeğe severek sürdüğümüz margarinler, yüksek kaloriye sahiptir. Fazla yenildiğinde,dengesiz bir şekilde kilo almanıza neden olur. Kilo yapan yiyecekler arasında yer alna margarinin fazlası,katı olduğundan erimez ,donar. Vücutta emilimi zor olan yağlar direk karaciğerde yağlanma yapar,ayrıca damar tıkanıklıkların oluşumuna zemin hazırlar. Katı yağları tadımlık yiyin. Fazlası kalp damar hastalığına yol açabilir.

ACI SİVRİ BİBER TURŞUSU

ACI SİVRİ BİBER TURŞUSU
Her yemekte severek yediğimiz bol acılı biber ve diğer turşular, bir yandan mideye acı hissini fazlası ile verirken, diğer yandan mide sindiriminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Fakat fazla sirkeli,sarımsaklı ve bol acılı ile yapılmış acı sivri biber turşuları,kalp ve damar tıkanıklığına yol açıyor. İştahı bir yandan fazlası ile arttırırken ,diğer yandan zayıflamanıza katkıda bulunuyor. Mide sindirimin hızlı çalışmasından kaynaklanmaktadır. Sivri biber ,aşırı baharatlı ve özünde de acı barındırdığından, çok yenilmesi önerilmemektedir. Sağlığınız için çok baharatlı acılı ve sirkeli gıdalardan uzak durunuz.

FAZLA TUZLU YEMEKLER

FAZLA TUZLU YEMEKLER
Tuz ,vücut için gerekli bir besindir. Vücudun temel yapı taşıdır. Zeka gelişme katkısı büyüktür. Fakat fazla tuzlu gıdalar tansiyon ve damar hastalıklarına yol açıyor. Mümkün oldukça ne çok fazla tuzlu ne de çok az tuz tüketmelisiniz. Normal size günlük tuz ihtiyacınızı karşılayacak ayarda besinlerde ve yemeklerde kullanmalısınız. Çok tuzlu gıdalar,damar tıkanıklığına yol açıyor.

KARBONHİDRAT VE TRANS YAĞ İÇEREN GIDALAR

KARBONHİDRAT VE TRANS YAĞ İÇEREN GIDALAR
Yağlı gıdalar sağlık için zararlıdır. Yağ birikimi vücuda depolandığında,istenmeyen kilolar ortaya çıkar. Bu nedenle vücuda alınan yağlı ve karbonhidratlı besinler yakılmalıdır. Bunun için az yemeli,içinde trans yağ içeren ürünlerden uzak durmalısınız. Kalp ve damar hastalıklarına en çok sebep olan besinler arasında yer alır. Vücudun sağlıklı gıdalara ihtiyacı vardır.

KIZARTMALAR

KIZARTMALAR
Genelde en çok severek yaptığımız patates kızartması, biber, kabak, patlıcan ve et kızartmaları, yağı fazla içe hapsettiğinden ve yağ sürekli ısı ile yanma halini aldığından zararlı kimyasalların meydana gelmesine neden oluyor. Yağla pişirilen özellikle kızartması yapılan sebzeler damar tıkanıklığını çoğaltmaktadır. Mümkün oldukça haşlanmış yemekleri tercih ediniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
turşu damar tıkanıklığı felç kalp krizi tuz Acı biber Karbonhidrat kızartma damar margarin trans yağ yemek

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.