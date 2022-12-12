Yemeden önce bir kez daha düşünün! Damarları tıkıyor, kalp krizi riskini artırıyor

Zararlı gıdaların sadece fast food tarzı yiyecekler olduğu düşünülse de mutfakta kullanılan birçok yiyecek de oldukça tehdit edici sonuçlara sebep olmaktadır. Zararlı yiyecekler kanser, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi çok çeşitli problemlere yol açmaktadırlar. Bu sebeple sağlıklı ve dengeli beslenmek hastalıklardan uzak durmak, uzun yaşamak için çok önemlidir. DAMAR TIKANIKLIKLARINA DİKKAT Damar hastalıkların vücut için kalıcı hastalıkların başlangıcıdır. Bütün düzen damardan geçen kana bakar. Tıkanıklıkların yaşanmaması , sağlıklı kan akışının salgılanmaması hastalıkların habercisidir. Damar sertliği,kan dolaşımında yavaşlamalar,damarda tıkanıklar sağlıksız bir yaşama işaret eder. Damar tıkanmasına yol açan zararlı besinlerden mümkün oldukça uzak durmasını bilmek gerekir.

DAMARI TIKAYAN GIDALAR

KATI YAĞLAR Margarinlerin kahvaltıda fazlası ile tüketildiğini biliriz. Ekmeğe severek sürdüğümüz margarinler, yüksek kaloriye sahiptir. Fazla yenildiğinde,dengesiz bir şekilde kilo almanıza neden olur. Kilo yapan yiyecekler arasında yer alna margarinin fazlası,katı olduğundan erimez ,donar. Vücutta emilimi zor olan yağlar direk karaciğerde yağlanma yapar,ayrıca damar tıkanıklıkların oluşumuna zemin hazırlar. Katı yağları tadımlık yiyin. Fazlası kalp damar hastalığına yol açabilir.

ACI SİVRİ BİBER TURŞUSU Her yemekte severek yediğimiz bol acılı biber ve diğer turşular, bir yandan mideye acı hissini fazlası ile verirken, diğer yandan mide sindiriminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Fakat fazla sirkeli,sarımsaklı ve bol acılı ile yapılmış acı sivri biber turşuları,kalp ve damar tıkanıklığına yol açıyor. İştahı bir yandan fazlası ile arttırırken ,diğer yandan zayıflamanıza katkıda bulunuyor. Mide sindirimin hızlı çalışmasından kaynaklanmaktadır. Sivri biber ,aşırı baharatlı ve özünde de acı barındırdığından, çok yenilmesi önerilmemektedir. Sağlığınız için çok baharatlı acılı ve sirkeli gıdalardan uzak durunuz.

FAZLA TUZLU YEMEKLER Tuz ,vücut için gerekli bir besindir. Vücudun temel yapı taşıdır. Zeka gelişme katkısı büyüktür. Fakat fazla tuzlu gıdalar tansiyon ve damar hastalıklarına yol açıyor. Mümkün oldukça ne çok fazla tuzlu ne de çok az tuz tüketmelisiniz. Normal size günlük tuz ihtiyacınızı karşılayacak ayarda besinlerde ve yemeklerde kullanmalısınız. Çok tuzlu gıdalar,damar tıkanıklığına yol açıyor.

KARBONHİDRAT VE TRANS YAĞ İÇEREN GIDALAR Yağlı gıdalar sağlık için zararlıdır. Yağ birikimi vücuda depolandığında,istenmeyen kilolar ortaya çıkar. Bu nedenle vücuda alınan yağlı ve karbonhidratlı besinler yakılmalıdır. Bunun için az yemeli,içinde trans yağ içeren ürünlerden uzak durmalısınız. Kalp ve damar hastalıklarına en çok sebep olan besinler arasında yer alır. Vücudun sağlıklı gıdalara ihtiyacı vardır.