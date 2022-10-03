Yemeği beğenmeyip boykot ettiler! Silahını sağlık çalışanlarına doğrultup...

Diyarbakır'daki bir hastanede yemeği beğenmemeleri sebebiyle bazı sağlık çalışanlarının başlattığı boykotun ardından yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Yemek firması çalışanlarıyla sağlıkçılar arasındaki tartışmada silah sesi duyulmasından sonra olaya polis müdahale etti. Hastane çıkan olayda 1 kişi gözaltına alınırken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

HASTANEDE 'YEMEK BOYKOTU' TARTIŞMASINDA TABANCAYLA ATEŞ EDİLDİ

Olay, öğle saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 8'inci katındaki yemekhanede meydana geldi. Yemeği beğenmeyip boykot eden bazı sağlık çalışanlarıyla yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yemek firmasından 1 kişi tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti, ardından kargaşa yaşandı.

Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine, hastane önündeki polis ekipleri içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı. Yemek boykotu yapan bir grup sağlık çalışanı da aşağı inip hastane önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı.

Olay yerine İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da geldi. İncelemelerin ardından sağlık çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Bilgi alan Pamukçu ve Doç. Dr. Asena, emniyet yetkilileri ile de görüştü.