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  4. Yemeği beğenmeyip boykot ettiler! Silahını sağlık çalışanlarına doğrultup...

Yemeği beğenmeyip boykot ettiler! Silahını sağlık çalışanlarına doğrultup...

03.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. Yemeği beğenmeyen bazı sağlık çalışanlarının boykotunun ardından yemek firması çalışanlarıyla tartışma yaşandı. Tartışmada yemek firmasından 1 kişi tabancasını önce sağlıkçılara doğrulttu, ardından yere ateş etti. Olayda kimse yaralanmazken hastaneye polis girdi ve 1 kişi gözaltına alındı. Bir grup sağlık çalışanı ise hastane önünde oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır'daki bir hastanede yemeği beğenmemeleri sebebiyle bazı sağlık çalışanlarının başlattığı boykotun ardından yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Yemek firması çalışanlarıyla sağlıkçılar arasındaki tartışmada silah sesi duyulmasından sonra olaya polis müdahale etti. Hastane çıkan olayda 1 kişi gözaltına alınırken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

HASTANEDE 'YEMEK BOYKOTU' TARTIŞMASINDA TABANCAYLA ATEŞ EDİLDİ

Olay, öğle saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 8'inci katındaki yemekhanede meydana geldi. Yemeği beğenmeyip boykot eden bazı sağlık çalışanlarıyla yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yemek firmasından 1 kişi tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti, ardından kargaşa yaşandı.
Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine, hastane önündeki polis ekipleri içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı. Yemek boykotu yapan bir grup sağlık çalışanı da aşağı inip hastane önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı.
Olay yerine İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da geldi. İncelemelerin ardından sağlık çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Bilgi alan Pamukçu ve Doç. Dr. Asena, emniyet yetkilileri ile de görüştü.

"AVUKATLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

"AVUKATLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"
Görüşmelerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Sağlık Bakanlığı ve idarenin konuyla ilgilendiğini söyleyerek, "Biz bu firmaları muhatap almıyoruz. Bizim muhatabımız idaredir. Hakkımız olanı istiyoruz, sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Bizim avukatlarımız suç duyurusunda bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü de hukuksal olarak işin bir tarafı olduklarını ifade ettiler. 1 kişi gözaltına alındı" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hastane sağlık çalışanları yemek
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