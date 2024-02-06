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    4. Yeni bir eve taşındığından beri hastaydı! Doktorlar sebebini bulamadı, tesadüfen fark ettiğinde hayatının şokunu yaşadı

    Yeni bir eve taşındığından beri hastaydı! Doktorlar sebebini bulamadı, tesadüfen fark ettiğinde hayatının şokunu yaşadı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    06.02.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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    ABD'de yaşayan bir kadın, altı aydan beri noktaların sebebini bulamadığı bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bu süre, yeni bir eve taşındığı tarihe denk geliyordu. Kadın, bir gün evde tesadüfen fark ettiği korkunç manzarayla hayatının şokunu yaşadı ve doktorları bile şaşkına çevirdi. Kadının evinden paylaşılan 'zehirli kabus' görüntüleri sosyal medyayı dehşete düşürdü.

    Evdeki küflerin ne kadar tehlikeli olduğu herkesçe biliniyor. Ancak bazıları hiç görünmeyen bir yerde, zaman içinde o kadar hızlı bir şekilde yayılıyorlar ki evdekileri hasta bile edebiliyorlar. ABD'de yaşayan bir kadın bunu acı bir şekilde deneyimledi. Fark ettiği o gerçeğin sosyal medyada paylaşılmasıyla sosyal medya kullanıcıları da şaşkına döndü.

    HASTALIĞININ SEBEBİ EVDE KARŞILAŞTIĞI O KORKUNÇ MANZARAYLA ORTAYA ÇIKTI

    ABD'de yaşayan bir kadın, yeni bir eve taşındıktan sonra başlayan ve altı aydan fazla süredir hastalıkla mücadele etmesine neden olan 'zehirli kabusu' sosyal medyada paylaşarak herkesi dehşete düşürdü.

    TAŞINDIĞINDAN BERİ (6 AYDIR) HASTA HİSSEDİYORDU

    TAŞINDIĞINDAN BERİ (6 AYDIR) HASTA HİSSEDİYORDU

    The Sun'da yer alan habere göre; hastalığının sebebinin ne olduğunu bulmak için çok fazla doktora gittiğini söyleyen kadın, altı ay önce yeni bir eve taşındığından beri kendisini çok hasta hissettiğini anlattı. Fakat bir gün fark ettiği bir gerçekle bunun sebebi ortaya çıktı.

    "YAŞAYAN KABUSUM"

    "YAŞAYAN KABUSUM"

    TikTok'ta TruOrganicRestoration hesabından paylaşılan görüntülerde "Her zaman burnumun dibindeydi" ve "yaşayan kabusum" notu eklendi.

    Kadın, toksik siyah küfün nerede büyüdüğünü bulmak için küveti çıkardıklarını ve gerçekle yüzleştiklerini anlattı.

    Bu durumun ortaya çıkmasının ardından kadın test yaptırdı ve bütün bu süreçte küf toksisitesi semptomlarını yaşadığını öğrendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    küvet küf hastalık
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