Yeni bir eve taşındığından beri hastaydı! Doktorlar sebebini bulamadı, tesadüfen fark ettiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evdeki küflerin ne kadar tehlikeli olduğu herkesçe biliniyor. Ancak bazıları hiç görünmeyen bir yerde, zaman içinde o kadar hızlı bir şekilde yayılıyorlar ki evdekileri hasta bile edebiliyorlar. ABD'de yaşayan bir kadın bunu acı bir şekilde deneyimledi. Fark ettiği o gerçeğin sosyal medyada paylaşılmasıyla sosyal medya kullanıcıları da şaşkına döndü.