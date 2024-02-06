Yeni bir eve taşındığından beri hastaydı! Doktorlar sebebini bulamadı, tesadüfen fark ettiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evdeki küflerin ne kadar tehlikeli olduğu herkesçe biliniyor. Ancak bazıları hiç görünmeyen bir yerde, zaman içinde o kadar hızlı bir şekilde yayılıyorlar ki evdekileri hasta bile edebiliyorlar. ABD'de yaşayan bir kadın bunu acı bir şekilde deneyimledi. Fark ettiği o gerçeğin sosyal medyada paylaşılmasıyla sosyal medya kullanıcıları da şaşkına döndü.
ABD'de yaşayan bir kadın, yeni bir eve taşındıktan sonra başlayan ve altı aydan fazla süredir hastalıkla mücadele etmesine neden olan 'zehirli kabusu' sosyal medyada paylaşarak herkesi dehşete düşürdü.
The Sun'da yer alan habere göre; hastalığının sebebinin ne olduğunu bulmak için çok fazla doktora gittiğini söyleyen kadın, altı ay önce yeni bir eve taşındığından beri kendisini çok hasta hissettiğini anlattı. Fakat bir gün fark ettiği bir gerçekle bunun sebebi ortaya çıktı.
TikTok'ta TruOrganicRestoration hesabından paylaşılan görüntülerde "Her zaman burnumun dibindeydi" ve "yaşayan kabusum" notu eklendi.
Kadın, toksik siyah küfün nerede büyüdüğünü bulmak için küveti çıkardıklarını ve gerçekle yüzleştiklerini anlattı.
Bu durumun ortaya çıkmasının ardından kadın test yaptırdı ve bütün bu süreçte küf toksisitesi semptomlarını yaşadığını öğrendi.