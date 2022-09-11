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  4. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor! Bodrum'da yerli turist azaldı, plajlar yabancı turistlere kaldı

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor! Bodrum'da yerli turist azaldı, plajlar yabancı turistlere kaldı

11.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarın başlayacak. Muğla’nın ünlü tatil merkezi Bodrum'da ise 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı. Sahilleri dolduran yabancı turistler denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da turist hareketliliği devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle plajlarda ve kent genelinde yerli turist azaldı, Bodrum’da plajlar yabancı turistlere kaldı.

DENİZİN VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Başta Gümbet Plajı olmak üzere Kumbahçe, Ortakent, Bitez,Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü sahillerinde yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini sürdü.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte turistler keyifli dakikalar yaşadı.
Bazı turistler bol bol denize girerken bazıları da şezlonglarında güneşlenip, kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih etti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum turist plaj
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