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  4. Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'dan çok konuşulacak AK Parti ve Murat Kurum açıklamaları: Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz, öyle de gözüküyor

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'dan çok konuşulacak AK Parti ve Murat Kurum açıklamaları: Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz, öyle de gözüküyor

11.01.2024 23:32 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal canlı yayında AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İmamoğlu'nun hizmetler yaptığını ve Kanal İstanbul'a da karşı olduğunu belirten Aydal, "Beka sorunumuzdur bizim. Bu bile Murat Kurum beyefendinin olmaması için yeterlidir. AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adayını paylaşmadılar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Halk TV'de yayınlanan ve Seda Selek'in sunduğu 'Perdenin Önü Arkası' isimli programda yerel seçim gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Canlı yayında Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulara net yanıtlar veren Aydal yerel seçimlerle ilgili sözleriyle gündem oldu.


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"ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAMIŞSIN 'HADİ DÖVÜŞ' DİYORSUN"

"ELLERİNİ KOLLARINI BAĞLAMIŞSIN 'HADİ DÖVÜŞ' DİYORSUN"
"Sayın İmamoğlu'nun savunma noktasında değilim. Ama karşı tarafında da söylediği kadar gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük Kuran okurken gördük. İnsan bazen sıkıntıda kalıp ağzından kaçmış bir cümleyle yargılanmamalıdır. Kendisini savunmak noktasında değilim ama bir gerçek var. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin 'hadi dövüş' diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptığı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum kanala karşı. Bu dahi bir bekaa sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum beyefendinin olmaması için yeterlidir."

"BİZ AK PARTİ'Yİ KAZANDIRMAK İÇİN VAR OLAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

"BİZ AK PARTİ'Yİ KAZANDIRMAK İÇİN VAR OLAN BİR PARTİ DEĞİLİZ"
"Bizim çok ciddiye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AK Partili arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak' Biz AK Parti'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar."
"Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi."

"AK PARTİ ADAY BİLE BULAMIYOR"

"AK PARTİ ADAY BİLE BULAMIYOR"
"Şimdi AK Parti hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir suluyoruz. Temiz su vaadetmiş sular pis. Tramvay yapacağım demiş bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AK Parti çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak."

"İPLER KOPTU MU?"

"İPLER KOPTU MU?"
Sunucu Seda Selek'in "İpler koptu diyebilir miyiz?" sorusuna ise Aydal, "Hayır partinin söz kesen kişisi Genel Başkanımız Fatih Erbakan beyefendidir. Biz özgür bir şekilde kanaatlerimizi söyleriz ama siyasi karar Genel Başkanımızındır. Ama inanıyorum ki Genel Başkanımız benim bütün bu söylediklerimi tabandan gelen sesleri biliyor." yanıtını verdi.
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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Yeniden Refah Partisi ak parti
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