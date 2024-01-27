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  4. Yer: İstanbul! Ortalık bir anda karıştı, iş insanı Nedim Kaya mermilerin hedefi oldu

Yer: İstanbul! Ortalık bir anda karıştı, iş insanı Nedim Kaya mermilerin hedefi oldu

27.01.2024 23:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iş insanı Nedim Kaya, bacağından silahla vuruldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırgan etrafa silahla ateş açarak kaçtı. Kaya hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında saat 18.40 sıralarında meydana geldi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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SİLAHLA VURULDU

SİLAHLA VURULDU

İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bacağından yaralandığı öğrenilen Kaya'ya ilk olarak çevredekiler müdahale etti. Kaya'yı yaralayan şüpheli ise, etrafa ateş ederek geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tanıtım günlerinin yapıldığı alan ekipler tarafından boşaltılarak güvenlik önlemi alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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