Yer: Kastamonu! Anne ve kızı seçimlerde rakip oldu: 'O beni, ben de onu kandırıyorum'

Kastamonu il merkezindeki 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu. Aynı mahallede muhtarlık için aday olan anne ve kızı birbirine rakip oldu. Sokak sokak gezerek projelerini anlatan anne ve kızı, bastırdıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak oy istiyor. Seçim çalışması için gittikleri bölgeleri birbirlerinden saklayan anne ve kızı, farklı yerlerde farklı zamanlarda seçim çalışması yapıyor.
Anne Kadriye Mıcık, diğer adayların “evinde otursun, örgüsünü örüp yemek pişirsin ve eşini beklesin” söylemlerine karşı, örgüsünü de alarak sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda bir yandan örgüsünü ören Kadriye Mıcık, diğer yandan da azalarıyla birlikte broşür dağıtarak vatandaşlardan oy istiyor.
Doğduğu günden bu yana Saraçlar Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Serap Emici, erkeklerin kadın muhtarlarla ilgili düşüncelerini yıkmak için aday olduğunu belirterek, “1985 Kastamonulu doğumluyum. Doğduğum günden beri Saraçlar Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Paylaşmayı ve insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Biri bana bir şey gönderdiği zaman, 'bunu sat' dediği zaman üçünü satarsam üçünü de kendime alıyorum. Çünkü biliyorum ki bu insan 'bunu bana sat' diye verdiğinde ihtiyacı vardır. Ben de bu düşünce ile yola çıktım. Dedim ki şu anda ancak birkaç kişiye dokunabiliyorum. Muhtar olursam daha fazla kişiye yardım edebilirim. Diğer muhtar adaylarına karşı iyilikte yarışmak istiyorum” dedi.
Gençlere yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyleyen Serap Emici, “Muhtar olursam gençlerin sosyalleşebileceği bir alan açacağım. Muhtar olarak anlara çaylarını ve kahvelerini alacağım. Kapalı bir alanda kitaplarını okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ücretsiz bir şekilde kendileri yapacak ve kendileri yiyecekleri bir alan oluşturmak istiyorum. Çünkü ben gençlere güveniyorum. Gençlerin de oylarını bekliyorum” diye konuştu.
Annesine bu seçimlerde rakip olduğunu ifade eden Serap Emici, “Birkaç dönem önce anneme ben muhtarlar yarışında yardımcı oldum, destek oldum. Arkadaşlarım da destekledi. Birlikte muhtarlık için çalıştık. Bu dönemde de kendim de aday olmak istedim. Annem de buna karşı çıkmadı. Yan yana değiliz ama rakip de değiliz. Rakibiz ama yan yana da değiliz. Bu şeklide seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Anneme ben gittiğim yerleri söylemiyorum. Bana soruyor, 'kızım bugün nerede çalıştın' diyor. Ben de evde oturdum, anne bir yere gitmedim diyorum. O beni kandırıyor, ben de annemi kandırıyorum. İnşallah bir yerlerde karşılaşmayız diye umut ediyorum. Vatandaşın bizlere karşı iyi tepkileri de var, kötü tepkileri de oluyor. Biz, muhtarlık adaylığımızı ilan ettikten sonra Kastamonumuzu hatta Saraçlar Mahallemizi her yerde duyurduk. Ben diyorum ki şimdi bu şekilde yaptıysak muhtar olduktan sonra kendime bile inanamıyorum, daha neler yaparım, düşünemiyorum” şeklinde konuştu.
Üç dönem önce de muhtarlığa aday olup 2 bin 800 oy aldığını anlatan Kadriye Mıcık ise “O dönemde olmadı ama inşallah bu sefer umudum var. Çalışmaya devam ediyorum. Mahallemize dolmuş az geliyormuş, 2-3 saatte bir dolmuş geliyormuş. İnşallah bu sorunu çözmeye yardımcı olacağım. Mahallemizde gariban insanlarımız çok fazla. İnşallah onlara da yardımcı olmayı, bir işyeri açıp onlara destek olmayı düşünüyorum. Mahallerimize bir de kadın eli değsin diye düşündüm” dedi.