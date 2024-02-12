Yer: Kastamonu! Anne ve kızı seçimlerde rakip oldu: 'O beni, ben de onu kandırıyorum'

“O BENİ KANDIRIYOR, BEN DE ANNEMİ KANDIRIYORUM"

Annesine bu seçimlerde rakip olduğunu ifade eden Serap Emici, “Birkaç dönem önce anneme ben muhtarlar yarışında yardımcı oldum, destek oldum. Arkadaşlarım da destekledi. Birlikte muhtarlık için çalıştık. Bu dönemde de kendim de aday olmak istedim. Annem de buna karşı çıkmadı. Yan yana değiliz ama rakip de değiliz. Rakibiz ama yan yana da değiliz. Bu şeklide seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aslında kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Anneme ben gittiğim yerleri söylemiyorum. Bana soruyor, 'kızım bugün nerede çalıştın' diyor. Ben de evde oturdum, anne bir yere gitmedim diyorum. O beni kandırıyor, ben de annemi kandırıyorum. İnşallah bir yerlerde karşılaşmayız diye umut ediyorum. Vatandaşın bizlere karşı iyi tepkileri de var, kötü tepkileri de oluyor. Biz, muhtarlık adaylığımızı ilan ettikten sonra Kastamonumuzu hatta Saraçlar Mahallemizi her yerde duyurduk. Ben diyorum ki şimdi bu şekilde yaptıysak muhtar olduktan sonra kendime bile inanamıyorum, daha neler yaparım, düşünemiyorum” şeklinde konuştu.