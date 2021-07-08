Yer: Sivas! Kim olduğu bilinmiyor, hikayesi şaşkına çevirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokakta, yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllar önce belediye tarafından istimlak edilen bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı. Mezar taşında “Gariban Şehit Baba” yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor.

“EV SAHİPLERİNİN RÜYALARINA GİRERDİ"

Çevre düzenleme çalışması sırasında kaldırılmayan mezarda bir şehidin gömülü olduğu düşünülüyor.

Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.

Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyleyerek şunları ifade etti:

Biz biliriz ki yıllardır burada bir yatır olduğunu söylerlerdi. 35-40 sene önce evin yanında bir bahçeydi burası. Bahçeyi eştiler. Eştiklerinde mezar çıktı. Ev sahiplerinin daha önce rüyalarına da giriyordu. Öyle söylerlerdi.