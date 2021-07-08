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  4. Yer: Sivas! Kim olduğu bilinmiyor, hikayesi şaşkına çevirdi

Yer: Sivas! Kim olduğu bilinmiyor, hikayesi şaşkına çevirdi

08.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrasında yol ortasında kalan tek mezar görenleri şaşırtıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokakta, yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıllar önce belediye tarafından istimlak edilen bir evin bahçesinde bulunan mezar, evler yıkılınca yol ortasında kaldı. Mezar taşında “Gariban Şehit Baba” yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor.

“EV SAHİPLERİNİN RÜYALARINA GİRERDİ"

Çevre düzenleme çalışması sırasında kaldırılmayan mezarda bir şehidin gömülü olduğu düşünülüyor.
Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.
Kandemir Mahallesi Muhtarı Ahmet Hark, yol ortasındaki mezarda bulunduğu düşünülen kişinin daha önceleri ev sahiplerinin rüyalarına girdiğini söyleyerek şunları ifade etti:
Biz biliriz ki yıllardır burada bir yatır olduğunu söylerlerdi. 35-40 sene önce evin yanında bir bahçeydi burası. Bahçeyi eştiler. Eştiklerinde mezar çıktı. Ev sahiplerinin daha önce rüyalarına da giriyordu. Öyle söylerlerdi.
Abdest alan falan gördüklerini söylerlerdi. Evin sahipleri burayı yatır olarak yaptılar. Kenarındaki evler de yıkıldı, burası yatır olarak böylece kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
açın bakın kimse yoktur içinde.varsa bile taşıyın başka yere sokağın ortadında mezarın ne işi var mezar taşınmaz diye bir kaidemi var
Ya arkadaş kimler uyduruyor bu tip konuları anlamış değilim Din de böyle birşey yok ki siz neye inanıyorsunuz
dinde olmayana şey tam olarak nedir?
her yerde bu babalardan dolu.eski bir roma genaralinin mezarınıda türbeye cevirmişti canım memmleket insanlarım

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